Il refuse de vendre sa chaîne YouTube malgré une proposition à 1 milliard d'euros

Le YouTubeur mondialement connu MrBeast, dont le nom réel est Jimmy Donaldson, affirme avoir refusé une offre d'un milliard d’euros pour vendre son empire multimédia, qui comprend notamment sa principale chaîne YouTube comptant plus de 100 millions d'abonnés.

Crédit : FLAGRANT / YouTube

À voir aussi

Le jeudi 27 septembre, le co-animateur du podcast Flagrant, Andrew Shulz, a exprimé son incrédulité quant au fait que MrBeast n'avait pas encore reçu « le chèque le plus fou de l'histoire » pour son contenu original lors d'une interview. « On m'en a proposé un assez fou, un milliard de dollars s'ils pouvaient posséder la chaîne et les entreprises et tout ça » a affirmé Jimmy Donaldson en réponse.

La superstar de 24 ans a déclaré que même s'il n'était pas en mesure de fournir des informations supplémentaires concernant la source ou l'origine cette offre absolument incroyable, il s'agissait très certainement d'une proposition authentique. « Il n’y avait pas encore de contrat, mais c’était des gens qui l’auraient fait. Si je l'avais pris au sérieux, ils auraient dit : ‘ok, trouvons une solution’, mais je ne peux pas aller plus loin que ça » a expliqué Jimmy Donaldson.

Les coanimateurs de l'émission ont ensuite demandé à MrBeast s'il avait en tête un prix réel pour sa chaîne YouTube et les marques associées s'il devait tout vendre à l'avenir. Selon, il faudrait au moins une offre de 10 milliards d’euros pour qu’il accepte de se séparer de tout ce qu’il a construit.

Crédit : MrBeast / YouTube

Une chaîne YouTube estimée 10 à 20 milliards d’euros

« C’est tellement fou que je ne veux même pas le dire parce que j’ai juste envie de continuer. Mais nous avons une société de jeux mobiles et que 100 millions de personnes y jouent, et nous avons un millier de points de vente Beast Burgers et la présence de notre chocolat Feastables dans 20 000 supermarchés, ce serait donc probablement 10 ou 20 milliards d’euros. À l'avenir, je pense que nous pourrions valoir beaucoup plus » a-t-il expliqué.

MrBeast, l'un des créateurs de contenu les plus connus et qui gagne le plus d'argent au monde, est célèbre pour ses frasques, notamment pour avoir transformé un jardin en piscine à balles et pour avoir fait don d'un million d’euros avec une seule minute pour le dépenser. Il est également connu pour avoir fait gagner une île et des voitures de luxe.