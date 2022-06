Voici pourquoi vous ne devriez surtout pas faire pipi sous la douche, selon un médecin

C’est officiel : uriner sous la douche est une mauvaise habitude à bannir de toute urgence. C’est en tout cas ce qu’affirme un médecin sur le réseau social TikTok.

Teresa Irwin est une urogynécologue (médecin spécialisé dans le traitement de la dysfonction du plancher pelvien chez la femme) suivie par plus de 84 700 abonnées sur TikTok.

À voir aussi

Faire pipi sous la douche est un mauvais réflexe

Récemment, l’une de ses vidéos a attiré l’attention de sa communauté. La raison ? Le médecin explique pourquoi les femmes ne devraient pas faire pipi sous la douche. Cette mauvaise habitude favoriserait les…fuites urinaires !

Crédit Photo : Istock

Selon ses dires, le son de l’eau qui coule (notamment sous la douche) donne envie d’uriner. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce signal sonore perturberait la vessie. Et ce n’est pas le médecin Alicia Jeffrey-Thomas qui oserait dire le contraire.

Fin août 2021, la jeune femme a publié une vidéo TikTok dans laquelle elle met en garde les femmes qui auraient tendance à uriner dans la baignoire :

«Si vous faites pipi sous la douche et ouvrez le robinet, ou faites couler la douche et que vous vous asseyez sur les toilettes pendant que l’eau coule, vous créez une association dans votre cerveau entre le bruit de l’eau courante et le besoin d’uriner», a expliqué la spécialiste.

Avant d’ajouter : «Cela peut potentiellement conduire à des problèmes de fuites urinaires, qui se déclencheront à chaque fois que vous entendrez un bruit d’eau qui coule». Pire encore, ce réflexe pourrait entraîner des troubles du plancher pelvien.

Mais ce n’est pas tout ! Le fait de faire pipi sous la douche ne permet pas de vider complètement la vessie. De plus, la gent féminine n’a pas été conçue pour faire pipi debout : «Votre plancher pelvien ne va pas se détendre de manière appropriée, cela signifie que vous n’allez pas très vider votre vessie».

Pour pallier ce problème, la spécialiste recommande aux femmes concernées de faire pipi avant la douche. Et si l’envie devient trop pressante, essayez tout simplement de l’ignorer.