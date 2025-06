Ces marques de jambon dangereuses pour la santé ne doivent pas être mangées, alerte 60 Millions de consommateurs

Vous consommez régulièrement du jambon ? Attention à ces marques qui proposent des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, selon une alerte lancée par 60 Millions de consommateurs.

Le jambon est un produit qui revient régulièrement dans les courses des Français. Mais selon une alerte lancée par le magazine 60 Millions de consommateurs, toutes les marques de jambon ne seraient pas bonnes pour la santé, et certaines d’entre elles devraient même être évitées.

Crédit photo : iStock

En effet, le jambon commercialisé par ces marques contiendrait des substances nocives comme des conservateurs, un excédent de sel et des nitrites. Ces substances chimiques sont utilisées pour donner la couleur rose au jambon et sont des facteurs à l’origine de plusieurs cancers. Si vous consommez trop de charcuterie et de jambon, vous aurez plus de risques d’avoir un cancer colorectal, du sein ou de la prostate. L’excès de sel peut également causer de l’hypertension, des problèmes gastriques et de la rétention d’eau.

“Les nitrites sont directement incriminés, avec un niveau de preuve bien établi dans les cancers de l’estomac et les cancers colorectaux, dont plus de 4 000 nouveaux cas par an sont directement attribués à la charcuterie, mais aussi potentiellement dans d’autres types de cancers”, affirme Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer à Top Santé.

Les marques de jambon à éviter

Pour prendre soin de sa santé, il est donc important de faire attention aux marques que l’on achète. Selon 60 Millions de consommateurs, les jambons vendus à petit prix doivent être évités, car ils contiennent généralement trop de sel. Parmi les marques à ne pas acheter, on retrouve le jambon supérieur sans couenne de Carrefour et d’Auchan, qui ont une teneur en sel toxique pour l’organisme.

Crédit photo : iStock

Le jambon supérieur sans couenne de la marque U, le jambon Label Rouge Monique Ranou, le St Albu vendu chez Lidl et le Marsigny de chez Aldi doivent également être proscrits. Ces produits contiennent trop de conservateurs, de nitrites et de sel. Des faits qui confirment que les produits des marques de distributeurs sont moins sains que les autres.

Des marques recommandées

À l’inverse, certaines marques seraient meilleures pour notre santé. C’est le cas du jambon Fleury Michon traditionnel ainsi que celui cuit à l’étouffée, mais aussi du jambon Herta le Bon Paris cuit à l’étouffée. Pour accompagner votre repas, pensez à choisir cette huile d'olive vendue à petit prix, réputée pour être la meilleure pour la santé.

Ce n'est pas la première fois que 60 Millions de consommateurs alerte sur les produits que l'on peut trouver en grande surface puisque le magazine a également dressé la liste des 6 marques de café à éviter absolument pour rester en bonne santé. Pour en savoir plus sur la composition des produits que vous achetez, Charente Libre recommande de télécharger l’application Yuka. En scannant vos produits alimentaires, vous obtiendrez de précieuses informations sur leur composition et pourrez prendre soin de votre santé.