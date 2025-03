Les produits des marques de distributeurs seraient moins sains que les autres, selon une étude

Selon une enquête menée par 60 millions de consommateurs, les produits des marques distributeurs que l’on trouve dans les magasins seraient moins chers, mais aussi moins sains que les autres.

Quand on fait ses courses et que l’on veut acheter un produit, un choix s’impose : nous pouvons acheter des produits de marque classique, ou ceux des marques de distributeur. Ces derniers sont souvent appréciés des consommateurs car ils sont en moyenne 20 à 30% moins chers que leurs équivalents des autres marques.

Crédit photo : iStock

Cependant, selon une enquête menée par 60 millions de consommateurs et parue ce jeudi 27 février, ces produits seraient également moins bons pour la santé. S’ils sont bénéfiques pour notre porte-monnaie, ils ne le seraient donc pas pour notre organisme. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé les données de 3 000 à 6 000 produits recensés par la base de données Open Food Facts. Six enseignes de distribution ont été passées au crible, à savoir Auchan, Carrefour, Intermarché, E. Leclerc, Lidl et Coopérative U.

Des produits moins sains

Selon l’enquête, dans les rayons, les produits des marques de distributeurs sont plus nombreux à présenter un mauvais Nutri-score, E ou D. En effet, ces produits contiennent plus d’additifs que les autres, qui présentent des risques pour la santé encore méconnus. Sur 30 produits parmi les plus couramment vendus, seuls quatre récoltent une appréciation “bien” et huit “très mauvais”.

“Leur présence n’est pas interdite, mais des études récentes montrent que ces additifs peuvent poser des problèmes de type diabète ou maladies cardiovasculaires, notamment les émulsifiants”, a précisé Sylvie Metzelard, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, à Sciences et Avenir.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, on remarque des disparités importantes entre les enseignes. Si Carrefour et Auchan présentent de meilleurs résultats, ce n’est pas le cas de Lidl et Intermarché, dont les produits contiendraient plus d’additifs que les autres. Pour éviter cela, il est donc recommandé de toujours vérifier la composition des aliments que vous achetez sur leur emballage. Parfois, il vaut mieux acheter un produit plus cher mais plus sain, pour limiter les risques sur votre santé.