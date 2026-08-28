À 48 ans, il risquait de devenir aveugle : des chirurgiens lui retirent une tumeur de 11 millimètres au cerveau avec l'aide de l'IA

À Londres, des neurochirurgiens ont retiré une tumeur d’un cerveau en utilisant l’intelligence artificielle. C’est la première fois qu’une opération est menée sur un patient vivant avec l'IA.

Une prouesse médicale a récemment eu lieu à Londres. Des neurochirurgiens du National Hospital for Neurology ont réussi à retirer une tumeur du cerveau d’un patient en s’aidant de l’intelligence artificielle. Si cette dernière peut prescrire des médicaments sans passer par un médecin, c’est la première fois qu’elle entre dans le cadre d’une opération.

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Le patient était Rhys Hibbert, un homme âgé de 48 ans qui avait une tumeur de 11 millimètres sur l’hypophyse. Il a été diagnostiqué en 2024 et son état s’était récemment aggravé puisqu’il avait de graves déséquilibres hormonaux ainsi que des problèmes de vue. S’il n’était pas opéré, il aurait pu finir complètement aveugle.

L’IA en soutien des chirurgiens

Pour retirer cette tumeur délicate, les chirurgiens se sont aidés de l’intelligence artificielle. S’ils ont contrôlé l’ensemble des opérations, l’IA a identifié les images de la caméra qui filmait la chirurgie en direct. Ainsi, elle a aidé les soignants à identifier plus facilement les structures du cerveau, comme les nerfs et les vaisseaux sanguins, les zones à éviter ainsi que les délimitations de la tumeur.

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“Une erreur d’un millimètre peut faire toute la différence. L’IA est conçue pour aider à reconnaître l’anatomie critique, les instruments chirurgicaux et les interactions tissulaires en temps réel, et vient soutenir le chirurgien lors de procédures très délicates”, ont déclaré les responsables du centre hospitalier au Guardian.

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Le patient va bien

Pour préparer cette opération, l’IA a visionné et appris des centaines de vidéos chirurgicales ainsi que des exemples concrets, “ce qui aurait pris des années avec un chirurgien humain”. La chirurgie était très risquée car elle pouvait provoquer une cécité permantente, un accident vasculaire cérébral ou la mort chez le patient.

Finalement, tout s’est bien passé puisque le patient a pu remarcher une semaine après l’opération et a repris son travail. Cette opération a été réalisée dans le cadre d’un essai clinique et constitue un vrai espoir pour la recherche. Par la suite, d’autres essais similaires vont être menés. Ils pourraient conduire à une utilisation de l’IA généralisée dans ce domaine.