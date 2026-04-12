Cette intelligence artificielle peut désormais prescrire 15 médicaments sans passer par un médecin

Aux États-Unis, une startup a créé une intelligence artificielle capable de prescrire des médicaments sans consulter l’avis d’un médecin. Une nouveauté qui inquiète.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies et notre quotidien. C’est par exemple le cas de ce robot humanoïde qui serait capable de faire toutes les tâches ménagères à notre place. L’intelligence artificielle intervient également dans le domaine de la santé. Pour la première fois en France, un robot qui aide les enfants asthmatiques à se soigner va notamment être remboursé.

Aux États-Unis, une startup californienne a créé une intelligence artificielle capable de prescrire des médicaments sans passer par un médecin. On vous explique.

Renouveler des ordonnances

Selon le média américain The Verge, cette intelligence artificielle nommée “Legion Health” se présente sous la forme d’un chatbot et est capable de renouveler certaines ordonnances, notamment celles qui concernent des antidépresseurs et des anxiolytiques. 15 médicaments à faible risque sont concernés , dont la fluoxétique (Prozac) et la sertraline (Zoloft).



Cette expérimentation est une première mondiale. Si l’IA a reçu l’autorisation de fonctionner après un programme pilote d’un an, elle inquiète les scientifiques et les experts médicaux. En effet, ces derniers estiment qu’administrer un traitement à une personne doit toujours faire l’objet d’un avis médical.

Des critères à respecter

Malgré les inquiétudes, le chatbot est d’ores et déjà disponible depuis début avril. Pour l’utiliser, les bénéficiaires doivent répondre à des critères stricts. Les patients doivent notamment être stables et ne pas avoir été hospitalisés pour raisons psychiatriques au cours de l’année.

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Crédit photo : iStock

Le chatbot ne peut pas délivrer de nouveaux médicaments. Il est simplement autorisé à renouveler une ordonnance déjà prescrite par un médecin. Pour en bénéficier, les utilisateurs devront payer un abonnement à 19 dollars par mois, soit 16,19 euros.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel système est mis en place. En janvier 2026, une autre startup avait reçu une autorisation pour permettre à une IA de renouveler des ordonnances pour des maladies chroniques courantes. Cependant, le processus avait échoué puisque des chercheurs en cybersécurité ont réussi à manipuler le chatbot à leur guise en quelques semaines à peine. Ainsi, l’IA a recommandé de la méthamphétamine comme traitement, a triplé la dose d’un opioïde puissant et a diffusé des théories compltistes sur les vaccins.

Une preuve qu’il faut toujours rester sur ses gardes avec les innovations de l’IA, notamment dans le domaine de la santé.