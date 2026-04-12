Cette intelligence artificielle peut désormais prescrire 15 médicaments sans passer par un médecin

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Un médicament

Aux États-Unis, une startup a créé une intelligence artificielle capable de prescrire des médicaments sans consulter l’avis d’un médecin. Une nouveauté qui inquiète.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies et notre quotidien. C’est par exemple le cas de ce robot humanoïde qui serait capable de faire toutes les tâches ménagères à notre place. L’intelligence artificielle intervient également dans le domaine de la santé. Pour la première fois en France, un robot qui aide les enfants asthmatiques à se soigner va notamment être remboursé.

Aux États-Unis, une startup californienne a créé une intelligence artificielle capable de prescrire des médicaments sans passer par un médecin. On vous explique.

Renouveler des ordonnances

Selon le média américain The Verge, cette intelligence artificielle nommée “Legion Health” se présente sous la forme d’un chatbot et est capable de renouveler certaines ordonnances, notamment celles qui concernent des antidépresseurs et des anxiolytiques. 15 médicaments à faible risque sont concernés , dont la fluoxétique (Prozac) et la sertraline (Zoloft).

Cette expérimentation est une première mondiale. Si l’IA a reçu l’autorisation de fonctionner après un programme pilote d’un an, elle inquiète les scientifiques et les experts médicaux. En effet, ces derniers estiment qu’administrer un traitement à une personne doit toujours faire l’objet d’un avis médical.

Des critères à respecter

Malgré les inquiétudes, le chatbot est d’ores et déjà disponible depuis début avril. Pour l’utiliser, les bénéficiaires doivent répondre à des critères stricts. Les patients doivent notamment être stables et ne pas avoir été hospitalisés pour raisons psychiatriques au cours de l’année.

La suite après cette vidéo

Une personne prend une boîte de médicamentCrédit photo : iStock

Le chatbot ne peut pas délivrer de nouveaux médicaments. Il est simplement autorisé à renouveler une ordonnance déjà prescrite par un médecin. Pour en bénéficier, les utilisateurs devront payer un abonnement à 19 dollars par mois, soit 16,19 euros.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel système est mis en place. En janvier 2026, une autre startup avait reçu une autorisation pour permettre à une IA de renouveler des ordonnances pour des maladies chroniques courantes. Cependant, le processus avait échoué puisque des chercheurs en cybersécurité ont réussi à manipuler le chatbot à leur guise en quelques semaines à peine. Ainsi, l’IA a recommandé de la méthamphétamine comme traitement, a triplé la dose d’un opioïde puissant et a diffusé des théories compltistes sur les vaccins.

Une preuve qu’il faut toujours rester sur ses gardes avec les innovations de l’IA, notamment dans le domaine de la santé.

Intelligence artificielle
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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