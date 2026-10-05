Elle a mal au ventre pendant 7 ans : les chirurgiens découvrent une aiguille de 4 cm oubliée lors d'une ancienne opération

Aux États-Unis, une femme a souffert de douleurs abdominales pendant sept ans, avant de découvrir qu’un objet terrifiant se trouvait dans son ventre.

Jana Petriganova DeGegoris est une infirmière et mère de famille qui a été victime de douleurs insupportables au ventre pendant sept ans. Malgré de nombreux examens, elle n’a jamais su la cause de ces douleurs durant ces sept années.

En octobre 2025, Jana a passé un nouvel examen médical qui a enfin permis de connaître la cause de ces douleurs : la patiente avait un corps étranger dans l’abdomen.

Un corps étranger dans le ventre

En réalisant l’opération pour retirer ce corps étranger, les chirurgiens ont découvert qu’il s’agissait d’une aiguille de 4 centimètres. Contrairement à cet homme qui a avalé une brosse à dents, il s’agit d’une erreur médicale car cette aiguille a été oubliée par des médecins lors d’une intervention chirurgicale antérieure.

Comme le rapporte le New York Post, cette aiguille peut provenir de deux opérations. Jana a eu une césarienne le 28 juin 2018, qui a été refermée par chirurgie plastique. Trois ans plus tard, elle a également subi un lifting du ventre (abdominoplastie) ainsi qu’une intervention pour traiter une hernie au niveau du nombril.

Elle se fait retirer l’aiguille

Ainsi, l’aiguille chirurgicale a été oubliée durant l’une de ces deux opérations qui ont toutes les deux été réalisées à l’hôpital Mount Sinai de Manhattan, où Jana travaille.

Jana a été opérée une troisième fois pour retirer le corps étranger. Elle a vécu la même chose que cette autre femme qui, sept mois après son opération, a découvert un objet choquant dans son abdomen.

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Elle porte plainte

Le 24 septembre, Jana a décidé de porter plainte contre l’hôpital et trois médecins devant la Cour suprême de Manhatan. Elle affirme avoir “subi des blessures corporelles graves et sérieuses ainsi que de fortes douleurs physiques lorsqu’un corps étranger a été laissé dans son abdomen”. La plainte révèle également que lors de l’opération, l’objet a été “négligemment, imprudemment et incorrectement” laissé dans son corps.

Jana réclame des dommages et intérêts à l’hôpital, dont le montant n’a pas été précisé, pour erreur médicale présumée.