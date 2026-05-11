Elle ressent d'intenses douleurs après son opération... 7 mois plus tard, elle découvre un objet choquant dans son abdomen

Après une opération de chirurgie esthétique, une Italienne d’une cinquantaine d’années a fait une découverte choquante qui l’a laissée bouche bée.

Ce qui devait être une simple opération de chirurgie esthétique a viré au cauchemar pour une Italienne.

Elle subit une simple intervention

Les faits remontent au 25 octobre 2025, dans une clinique privée de Naples, rapporte le magazine américain People.

Une patiente de 53 ans s’est rendue dans cet établissement pour y subir une abdominoplastie, une intervention visant à rendre le ventre plus plat et plus ferme.

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À la suite de cette procédure médicale, la quinquagénaire a effectué sa convalescence chez ses parents. Sur place, elle a commencé à ressentir des douleurs abdominales.

Selon le journal italien L'Unione Sarda, la femme aurait fait état d’un malaise important et aurait même perdu connaissance peu après l’intervention.

Alors que son état de santé se dégradait, la patiente a appelé les services d’urgence, qui lui ont conseillé de se rendre à l’hôpital.

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Elle a ensuite contacté le chirurgien qui l’avait prise en charge. Celui-ci a supposé qu’il s’agissait de symptômes postopératoires normaux. Il lui a prescrit des examens, lesquels ont révélé une infection, avant de lui administrer un traitement antibiotique.

Le hic ? Aucune amélioration n’a été constatée. L’Italienne était loin de se douter de ce qu’elle allait découvrir.

Une découverte choquante dans son abdomen

Sept mois plus tard, le 7 mai, la principale intéressée a décidé de passer un examen dans un autre centre médical à Naples. Les résultats ont provoqué un choc. Elle a en effet appris qu’une paire de ciseaux chirurgicaux avait été oubliée dans son abdomen.

D’après le média italien Cronache della Campania, citant une plainte déposée auprès de la police, le médecin du centre aurait d’abord prévenu le chirurgien qui avait réalisé l’opération, au lieu d’envoyer immédiatement la patiente à l’hôpital pour une intervention d’urgence.

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Peu après, le praticien a contacté sa patiente pour lui proposer une nouvelle opération dans la même clinique privée afin de retirer l’instrument. Cette dernière a décliné la proposition.

Face à cette situation, elle a saisi la justice pour obtenir des dommages et intérêts. Elle est désormais représentée par un avocat et bénéficie du soutien de la Fondation Domenico Caliendo, une organisation d’aide aux patients.

Elle prévoit prochainement une intervention chirurgicale pour retirer la paire de ciseaux. À noter que son identité n’a pas été dévoilée.