Très peu actif, il se met à marcher 3 fois par semaine : un an plus tard, son cerveau communique davantage comme celui de personnes plus jeunes

Une étude publiée dans la revue scientifique Frontiers in Aging Neuroscience s’est penchée sur la plasticité des réseaux cérébraux chez des adultes âgés après un programme d'exercice d'un an.

Des chercheurs américains ont observé des changements encourageants chez des seniors, âgés de 70 ans et plus, qui étaient très peu actifs jusque-là. En les invitant à adopter une routine différente pendant un an, ils ont décelé des évolutions positives dans leur cerveau.

Avec l'âge, le cerveau change. Certaines régions communiquent moins bien entre elles, ce qui peut compliquer la mémorisation, la concentration ou la prise de décision. Mais ces changements ne sont pas forcément irréversibles.

En 2010, une étude, publiée dans la revue scientifique Frontiers in Aging Neuroscience, s’est penchée sur la plasticité des réseaux cérébraux chez des adultes âgés après un programme d'exercice d'un an, en comparant un groupe de marche aérobique à un groupe de stretching et renforcement (non aérobique).

Les chercheurs ont étudié des personnes âgées de 55 à 80 ans, avec une moyenne d'âge d'environ 66 ans. Toutes étaient initialement très peu actives physiquement et ont été réparties en deux groupes.

Une meilleure connexion des réseaux cérébraux

Le premier suivait un programme de marche, trois fois par semaine pendant un an, avec des séances passant progressivement de 10 à 40 minutes. Le second pratiquait des exercices d'étirement, de renforcement musculaire et d'équilibre. Les scientifiques ont également examiné les cerveaux de 32 adultes plus jeunes, âgés de 18 à 35 ans, pour comparer la façon dont les différentes régions cérébrales communiquaient entre elles. Des IRM ont été réalisées au début de l'expérience, après six mois, puis après un an.

"Un an de marche a augmenté la connectivité fonctionnelle entre différentes régions des cortex frontal, postérieur et temporal au sein de deux réseaux cérébraux essentiels au dysfonctionnement cérébral lié au vieillissement"

La marche a augmenté la connectivité au sein du Réseau du mode par défaut (DMN) et du Réseau frontal-exécutif (FE), deux systèmes clés qui s'altèrent habituellement avec l'âge.

Le groupe des marcheurs présentait donc une meilleure communication entre les régions du cerveau responsables des fonctions d'organisation au quotidien, de prise de décision et des capacités d'adaptation à une situation nouvelle. Plus surprenant, certaines régions du cerveau communiquaient davantage comme chez des personnes plus jeunes. En revanche, les personnes qui marchaient n'ont pas obtenu de résultats meilleurs aux tests intellectuels que celles de l'autre groupe.

Cet entraînement aérobique a renforcé la corrélation négative entre le cortex préfrontal (réseau exécutif) et l'hippocampe. Cela indique une meilleure spécialisation et indépendance des réseaux au repos, essentielle pour éviter la "perte de repères" cérébrale liée au vieillissement.

Des signes visibles dès 6 mois pour le groupe de stretching

Pour les personnes du groupe de stretching (non aérobique), une augmentation de la connectivité dans le réseau du mode par défaut (DMN) a été observée dès 6 mois. Les auteurs l'expliquent par l'effort cognitif lié à l'apprentissage de nouveaux mouvements complexes à travers des séances de yoga ou d'équilibre.

À la fin de l'année, ce groupe a également affiché une connectivité accrue dans le Réseau fronto-pariétal (FP), reflétant une plasticité cérébrale dépendante de l'expérience et de la gestion de l'attention requise par leurs exercices.

Les changements de connectivité cérébrale se sont avérés pertinents sur le plan comportemental. Les participants dont la connectivité s'est le plus améliorée (notamment au sein du réseau DMN) ont montré les plus grands progrès en matière de fonctions exécutives (planification, flexibilité mentale, mémoire de travail spatiale).

En revanche, aucune évolution n'a été constatée dans les réseaux purement sensoriels (auditif et moteur), ce qui prouve que les bénéfices de ces programmes d'exercices ciblent spécifiquement les réseaux liés à la cognition et au contrôle exécutif.

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Les conseils pour améliorer le vieillissement du cerveau

Ces observations rejoignent celles d'une autre étude publiée dans la revue scientifique PNAS. Cette fois, 120 adultes âgés de 55 à 80 ans ont participé à un programme d'exercice pendant un an. Chez ceux qui pratiquaient la marche, trois fois par semaine, le volume de l'hippocampe, une région du cerveau essentielle à la mémoire, a augmenté d'environ 2 %, alors qu'il diminuait dans le groupe témoin.

Les résultats de ces deux études ne signifient pas que la marche permet de retrouver le cerveau de ses 20 ans, ni qu'elle empêche de développer la maladie d'Alzheimer. Ils montrent en revanche que même après 60 ou 70 ans, le cerveau conserve une capacité à se modifier en réponse à l'activité physique.

Pour guider les seniors à améliorer leurs fonctions cognitives, l’étude principale suggère donc un processus sur une année minimum. Il faut les encourager à s'inscrire dans des programmes pérennes et à ne pas abandonner au bout de quelques mois sous prétexte qu'ils ne "sentent" pas de différence cognitive immédiate.

L'étude montre que les deux types d'exercices activent des réseaux cérébraux différents et complémentaires. L'idéal est donc de proposer un programme mixte entre le volet aérobique (marche) et le volet flexibilité (yoga, gym douce, taï-chi), en s’assurant de renouveler les types d’exercices pour éviter la routine, et donc la lassitude.