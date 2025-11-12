Voici l'heure précise de la journée où notre cerveau est le plus performant, selon une étude scientifique

Vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir ? Quand il est question de performances cognitives, il existe un créneau dans la journée où notre cerveau est le plus performant, selon les scientifiques.

Il arrive un moment dans la journée où on n’a plus la force de faire une tâche ou de se concentrer. Que l’on soit à l’école ou au travail et peu importe l'activité que l’on fait. Cela est tout à fait normal. D’ailleurs, un collectif de neuf scientifiques a identifié le créneau durant lequel notre cerveau est le plus performant dans la journée.

Les scientifiques ont analysé les examens oraux de 104 552 personnes passés à différentes heures de la journée. Ils ont alors remarqué que le taux de réussite était plus important à un moment précis. Les résultats de l’étude ont été publiés en juillet dernier dans la revue Frontiers in Psychology.

Un créneau bien précis pour profiter des meilleures performances de notre cerveau

Crédit photo : scyther5/ iStock

Les résultats des tests « impliquant des compétences cognitives variées » étaient supérieurs le matin plutôt que le soir. Plus précisément, les scores étaient les plus élevés entre 10h30 et 12h. Mieux, à midi, les « performances cérébrales augmentent de 15 à 20% », précisent les chercheurs. Le moment où notre cerveau est plus performant n’est donc ni trop tôt le matin, ni trop tard l’après-midi.

Pourquoi notre cerveau est-il plus performant entre 10h30 et 12h ? Il n’y a pas de réponse définitive à cette question. Cela dit, les chercheurs pensent que cela pourrait avoir un rapport avec notre rythme circadien et notre chronotype (notre horloge biologique). Autrement dit, si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Trop tôt le matin impacterait les performances des personnes du soir, notamment. Tandis que trop tard le soir, c’est la fatigue mentale qui impacte nos performances cognitives :

« Le pic des taux de réussite observé en milieu de journée pourrait refléter un équilibre optimal entre l'adéquation du chronotype et la fatigue mentale, conformément aux explications précédentes », concluent les scientifiques.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un juste milieu : le moment, pas trop tôt, où on est assez réveillé et en forme pour être performant ; mais pas trop tard non plus quand le cerveau est fatigué après avoir accumulé de nombreuses informations dans la journée. Dans la mesure du possible, il faudrait pouvoir organiser ses journées et les tâches les plus importantes à faire entre 10h30 et 12h afin de bénéficier des meilleures performances de notre cerveau.