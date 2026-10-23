28 800 jouets de bain tombent d'un cargo en 1992 : 10 mois plus tard, ceux qui s'échouent en Alaska rendent un sacré service à la science

Focus aujourd’hui sur l’histoire insolite des 28 800 jouets de bain perdus en mer dans les années 1990, dont les échouages ont permis de cartographier les courants marins.

Contre toute attente, dans les années 90, l’échouage de milliers de jouets en plastique a rendu un beau service à la science.

Vous l’ignorez peut-être, mais ces jouets ont aidé les chercheurs à cartographier les courants marins, rapporte Science & Vie.

En 1992, 28 800 objets de bain en plastique tombent d’un cargo

Nous sommes le 10 janvier 1992. Ce jour-là, 28 800 objets de bain en plastique transportés à bord du porte-conteneurs Ever Laurel, reliant Hong Kong à l’État de Washington, n’ont jamais atteint leur destination.

Et pour cause : ces accessoires sont tombés à l’eau, au beau milieu du Pacifique Nord. Parmi ces figurines figuraient quatre modèles distincts : des canards jaunes, des castors rouges, des tortues bleues et des grenouilles vertes.

Crédit Photo : The Board of Trustees of the Science Museum

Perdus en pleine mer, ces jouets flottants ont dérivé, emportés par les vents et les courants marins. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la suite des événements a pris une tournure intéressante.

Dix mois plus tard, les premiers objets ont atteint les côtes de l’Alaska, à environ 3 200 kilomètres de l’endroit où ils étaient tombés à l’eau. Un sacré voyage !

Deux océanographes transforment les échouages en opportunité

Les figurines échouées en Alaska, près de Sitka, ont attiré l’attention de Curtis Ebbesmeyer et James Ingraham, deux océanographes américains basés à Seattle.

Le duo a alors eu l’idée de solliciter l’aide des promeneurs du littoral, des pêcheurs et des habitants des régions côtières. Leur mission ? Signaler chaque jouet retrouvé sur une plage, en précisant le lieu et la date de la découverte.

Crédit Photo : flotsametrics.com photo

Grâce à cette initiative, les deux scientifiques avaient un but bien précis : suivre le parcours de ces objets afin d’étudier la direction et la vitesse des courants marins de surface.

Une fois ces données récoltées, Curtis Ebbesmeyer et James Ingraham les ont intégrées à un modèle informatique des courants de surface.

Entre novembre 1992 et août 1993, les océanographes ont recensé 400 jouets sur environ 850 kilomètres de littoral, dans le golfe d’Alaska.

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Ils font une découverte importante

Au fur et à mesure, une boucle reliant les différents lieux d’échouage a commencé à se dessiner dans le Pacifique Nord.

De son côté, Curtis Ebbesmeyer a déterminé qu’il faut environ trois ans aux objets pour réaliser un tour complet du grand tourbillon du Pacifique Nord. Une grande première puisque cette durée n’avait jamais été estimée auparavant.

Ce n’est pas tout. L’océanographe est même parvenu à reconstituer le sens et la vitesse de ce vaste tourbillon océanique.

Crédit Photo : Wikimédia

Depuis cette sombre nuit de janvier 1992, ces jouets continuent de s’échouer sur les côtes du monde entier, notamment en Écosse et à Hawaï.

Au lieu de devenir une simple source de pollution marine, ils continuent d’aider les scientifiques à en apprendre davantage sur les courants marins.