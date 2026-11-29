Pour économiser l’eau et produire de l’électricité, l’Inde a installé des panneaux solaires sur 750 mètres de canal. Une idée qui a inspiré la Californie.

Dans le village de Chandrasan, dans l’ouest de l’Inde, un canal a été recouvert de panneaux solaires. Il s’agit d’un projet solaire sur le réseau Sardar Sarovar qui a été inauguré en avril 2012 par Narendra Modi, alors ministre en chef du Gujarat.

Un tronçon de 750 mètres du canal de Sanand a été recouvert de panneaux solaires. Il s’agit de la première installation solaire au monde sur un canal.

Économiser l’eau et produire de l’électricité

Cette installation a plusieurs avantages. Les panneaux solaires sont importants en Inde pour produire de l’électricité, mais ils prennent beaucoup de place et empiètent généralement sur les terres. En étant installés sur les canaux, ils réduiraient donc la surface utilisée sur les terres arables et habitables. Un procédé similaire a été installé en Chine puisque des panneaux solaires ont été posés pour recouvrir un désert.

En plus de cela, l’ombre projetée par les panneaux solaires sur le canal permet de réduire l’évaporation de l’eau, une ressource précieuse dans ce pays confronté à la sécheresse et à la pénurie. Enfin, les panneaux solaires permettent de produire de l’électricité renouvelable. Cette recherche de protection de l’eau fait aussi écho aux boules d’ombrage de Los Angeles, utilisées pour couvrir un réservoir.

“L’énergie solaire nécessite de vastes étendues de terre. Grâce à cette innovation, nous n’aurons plus besoin de terrain. Le coût du transport de l’électricité diminuera également car les canaux sont situés à proximité des villages, ce qui place les consommateurs au coeur même de leurs préoccupations”, a indiqué Narendra Modi lors de l’inauguration du canal solaire.

Des centrales solaires installées en Inde

La reproduction du projet pilote lancé en Inde permettrait d’installer une puissance de 2 200 mégawatts en utilisant seulement 10 % des canaux secondaires. Si les panneaux solaires étaient installés sur cette portion des canaux de la Narmada, ils permettraient d’économiser 4 450 hectares de terre.

Depuis le lancement de cette installation en 2012, plusieurs autres centrales solaires ont été installées sur des canaux à travers l’Inde.

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Un projet qui s’exporte en Californie

Ce projet a également inspiré d’autres territoires confrontés à la pénurie d’eau, comme la Californie, qui est victime de sécheresses extrêmes.

“L’utilisation des infrastructures de canaux pour le développement de l’énergie solaire peut améliorer l’efficacité des deux systèmes. L’ombre portée par les panneaux solaires peut réduire l’évaporation de l’eau des canaux, notamment pendant les étés chauds de Californie. De plus, comme l’eau se réchauffe moins vite que la terre, l’eau du canal qui s’écoule sous les panneaux pourrait les refroidir de quelques degrés, augmentant ainsi la production d’électricité de 3%”, a indiqué Brandi McKuin, ingénieure environnementale, au média Mongabay.

Si les 6 500 kilomètres de canaux californiens étaient recouverts de panneaux solaires, l’État pourrait faire des économies d’environ 238 milliards de litres d’eau par an et disposer de 13 gigawatts de puissance électrique renouvelable. L’eau permettrait d’irriguer 20 000 hectares de terres agricoles ou de couvrir les besoins domestiques de plus de 2 millions de personnes.

Des premiers résultats encourageants ont été dévoilés en 2026.