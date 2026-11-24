Son expérience visait à s’isoler de tout repère extérieur afin d’analyser cet impact sur le corps.

Dans les années 1960, Michel Siffre a suivi une expérience seul dans une grotte sans montre, sans calendrier et sans soleil. Son but était d’analyser cet impact sur les rythmes naturels du corps humain.

Sans le savoir, il a inventé un nouveau domaine de la biologie qui a intéressé l’armée et la NASA.

Un géologue français s’isole à 130 mètres de profondeur durant deux mois

En 1962, le géologue français Michel Siffre a séjourné deux mois dans une grotte pour mener une expérience. Tout a commencé un an plus tôt avec la découverte d’un glacier enfoui des Alpes où il envisageait un séjour de quinze jours.

Trouvant que c’était trop peu pour réaliser son expérience, le jeune géologue de 23 ans a choisi de passer deux mois dans une grotte sans montre ni calendrier. Il est enfoui seul à 130 mètres de profondeur où l’air est à 98 % d’humidité, renseigne le site Science et Vie. Son équipe l’attend à l’entrée de la grotte et Michel Siffre la joint pour lui indiquer quand il se lève, quand il mange et quand il se couche, comme il le raconte au magazine Cabinet.

Le temps n’est pas le même sans repère extérieur

Photo tirée de son expérience au Texas (1972). Crédit photo : Plato (via Cabinet)

Du fond de sa grotte, Michel Siffre lisait et poursuivait ses activités géologiques. Il ne mangeait et dormait que lorsque son corps le lui réclamait. Son expérience visait à découvrir comment les « rythmes naturels de la vie humaine seraient affectés par le fait de vivre ‘hors du temps’ », décrit le site Cabinet.

Durant son temps passé dans la grotte, Michel Siffre s’est mis à compter jusqu’à 120. Alors que l’exercice aurait dû être conclu en deux minutes, Michel Siffre a mis 5 minutes pour le compléter sans savoir qu’il avait dépassé ce temps. En s’appuyant sur ses observations, le géologue en a conclu que son temps subjectif avançait deux fois et demie plus lentement que la normale.

D’ailleurs, le jour de sa sortie, le 14 septembre, Michel Siffre était persuadé d’être toujours le 20 août. C’est alors qu’il a dit à son équipe qu’il devait encore passer un mois dans la grotte.

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Le corps conserve son horloge biologique même en l’absence de soleil

Crédit photo : Plato (via Cabinet)

Michel Siffre a tenté d’expliquer ce que l’on appelle aujourd’hui la chronobiologie humaine durant quarante ans. Selon lui, un environnement qui ne fournit aucun repère (jour, nuit) a un impact sur le corps humain et ses rythmes biologiques. Surtout, le corps a du mal à analyser les durées dans ces conditions. Pour Michel Siffre, ses seuls repères de temps étaient le moment où il se réveillait et celui où il se couchait.

Pour autant, il a découvert que l’horloge interne restait de mise. En ayant mené d’autres expériences du même genre avec des volontaires, Michel Siffre a noté que le corps conservait un rythme sans dépendre du soleil. Ainsi, certains volontaires pouvaient passer 36 heures éveillés et dormir jusqu’à 14 heures.

Naturellement, ces recherches ont intéressé la NASA et les états-majors français souhaitant prolonger le temps d’éveil de leurs soldats. Dans les années 1970, Michel Siffre a passé 205 jours dans une grotte au Texas afin d’affiner ses recherches.