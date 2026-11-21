Pendant près d’un siècle, la famille Gaetano Tosti-Croce a conservé une pierre qu’elle croyait provenir du célèbre Parthénon. Cependant, elle proviendrait d’un temple encore plus ancien.

Enrico Tosti-Croce est un homme originaire du Chili qui a hérité d’un souvenir de son père pour le moins original. Gaetano Tosti-Croce était un ingénieur naval italien. Lors d’une escale à Athènes dans les années 1930, il a trouvé un petit bloc de pierre sculptée en marbre près du Parthénon.

La petite pierre de 1,2 kg est restée exposée sur les meubles de la famille pendant près d’un siècle. Semblable à une fleur de lotus, elle décorait le salon des parents d'Enrico.

Il fait examiner la pierre

Pendant des années, la famille Tosti-Croce a affirmé avec fierté que cette pierre était un authentique fragment du Parthénon, le temple antique le plus célèbre au monde. En 1994, Enrico a hérité de la pierre à la suite du décès de ses parents. Au début de 2025, il a appris que la Grèce menait une campagne afin de récupérer des morceaux de marbre du Parthénon conservés au British Museum.

« Wahou, j’ai un petit morceau du Parthénon ! Je crois qu’il est temps de le rendre », s’est dit Enrico en apprenant la nouvelle.

Une histoire erronée

Enrico a alors eu l’idée de faire examiner sa pierre par des archéologues grecs afin de connaître sa provenance exacte.

Contre toute attente, les archéologues ont été formels : contrairement à ce que racontait l’histoire familiale, cette pierre ne provenait pas du Parthénon. En réalité, elle appartenait à un sanctuaire encore plus ancien, qui se dressait sur la même colline du Parthénon plus d’un siècle avant sa construction. Comme Enrico, un autre homme a fait une grande découverte archéologique en tombant par hasard sur une pierre sculptée en face de chez lui.

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Un sanctuaire très ancien

Comme le rapporte Futura Sciences, cette pierre en forme de lotus ressemble aux pierres ornementales qui entouraient le toit de l’Hécatompédon, le premier temple monumental érigé sur l’Acropole d’Athènes, vers 570 avant notre ère. L’Hécatompédon est l’un des premiers temples consacrés à Athéna. Le système d’évacuation des eaux de la toiture était orné d’un motif architectural qui représentait une alternance de palmettes ovales et de fleurs de lotus. Au Pérou aussi, un cercle de pierres ancien interroge les archéologues sur les pratiques du passé.

Il est impossible de savoir comment ce morceau de temple a pu être retrouvé à la base du Parthénon dans les années 1930. Pour en savoir plus, le fragment de pierre a été transféré à l’Éphorie des Antiquités de la ville d’Athènes. Il sera conservé durablement et fera l’objet d’analyses scientifiques approfondies.