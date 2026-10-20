Il tombe par hasard sur une pierre sculptée en face de chez lui et appelle les autorités : sous son terrain, les archéologues trouvent deux statues de Ramsès II

Les deux vestiges de ces statues de Ramsès II ont été découvertes dans un « bon état » grâce à la vigilance d’un habitant.

C’est une immense découverte, tant par la taille que pour l’aspect historique, qu’ont découvert les archéologues égyptiens.

Des statues de Ramsès II ont été déterrées d’un site religieux consacré à une autre divinité égyptienne.

Un agriculteur fait une incroyable découverte près des rives du Nil

Crédit photo : Ministères égyptien du Tourisme et des Antiquités

Dans le village de Behbeit el-Hagar, un habitant a découvert, tout à fait par hasard, une pierre sculptée sur un terrain lui appartenant en face de chez lui. Ne voulant pas y toucher, l’agriculteur a préféré appeler les autorités. Dans la foulée, des fouilles ont été lancées près des rives du Nil.

Rapidement, les archéologues ont mis au jour les restes de deux statues « colossales », a précisé le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités sur Facebook, mardi 13 octobre. La première, mesurant environ 1,60 mètre, représente Ramsès II coiffé de sa double couronne, signe de l’unification entre la Haute et Basse-Égypte, renseigne le site GEO.

Cela dit, les archéologues pensent que cette tête n’est qu’une partie d’une statue plus imposante qui aurait pu mesurer environ 8,50 mètres. D’ailleurs, une autre partie du corps, le pilier dorsal, a été découverte. Dessus, on peut y lire un des titres royaux de Ramsès II : Hor-ka-nakht-mery-maat.

Une deuxième statue coiffée du Némès de Ramsès II

Non loin de cette première zone de fouille, les archéologues ont découvert une deuxième statue, mesurant cette fois-ci 2,40 mètres de long, et présentant la coiffe traditionnelle du Némès (une coiffe rayée). Ce détail laisse penser qu’il pourrait s’agir d’une deuxième statue à l’effigie de Ramsès II du fait de sa ressemblance avec la première.

Malgré sa grande taille, il manque à cette seconde statue un socle et des jambes. Tout comme la première statue, elle devait sûrement être bien plus grande en réalité.

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Des statues de Ramsès II découvertes sur les vestiges d’un temple dédié… à Isis

Crédit photo : Ministères égyptien du Tourisme et des Antiquités

Enfin, un bloc de granit rose de 1,30 mètre de long avec des inscriptions en hiéroglyphes a été déterré. Cette fois-ci, il porte l’inscription, non pas d’un, mais de deux des titres royaux du pharaon, à savoir : le « Roi de Haute et Basse-Égypte » et le « Fils de Rê ».

Le ministre égpytien du Tourisme et des Antiquités s’est réjouit de ces découvertes. « Elles contribuent à éclairer davantage l’histoire de la région de Behbeit El-Hagar, connue pour les vestiges d’un grand temple dédié à la déesse Isis, ainsi que son importance culturelle ».

Les fouilles se poursuivent tandis que les chercheurs devront encore déterminer comment ces deux statues sont arrivées à cet endroit.