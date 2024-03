Au Pérou, la découverte d'un mystérieux cercle de pierres vieux de 5 000 ans interroge les scientifiques

Au Pérou, des archéologues ont récemment découvert un cercle de pierres datant de 5 000 ans. Cette construction remarquable, édifiée bien avant les pyramides de Gizeh en Égypte, étonne les scientifiques.

Au Pérou, dans les Andes, des chercheurs ont fait une découverte remarquable sur le site archéologique de Callacpuma, dans le nord du pays. Selon des informations parues dans la revue Science Advances, les archéologues ont découvert un mystérieux cercle de pierres à 3 000 mètres d’altitude. Selon les estimations des experts, qui ont utilisé des techniques de datation au radiocarbone pour analyser le monument, cette construction daterait de 5 000 ans, soit bien avant la construction des pyramides de Gizeh en Égypte.

“Cette structure a été construite environ 100 ans avant les grandes pyramides d'Égypte et à peu près à la même époque que Stonehenge”, a détaillé Jason Toohey, archéologue et anthropologue à l’université du Wyoming, à Geo.

Un cercle de pierres parfait

Cette construction est impressionnante par sa taille, car elle mesure plus de 18 mètres de diamètre, mais aussi par sa précision : les pierres alignées forment un cercle parfait et deux murs concentriques semblent posés à la verticale dans le sol. Il s’agit d’un édifice très rare et de l’un des premiers exemples d’architecture cérémonielle monumentale et mégalithique en Amérique.

Crédit photo : Science Advances

Pour le moment, les chercheurs ne savent pas exactement à quoi servait ce cercle de pierres mystérieux. Aucun objet domestique n’a été trouvé près du site, ce qui pousse les archéologues à penser qu’il s’agissait d’un lieu de cérémonie ou de recueillement. Cette construction pourrait être l'œuvre de peuples semi-nomades qui se trouvaient dans la région du nord des Andes.

“C’était probablement un lieu de rassemblement et de cérémonie pour certains des premiers habitants de cette partie de la vallée de Cajamarca. Ces gens vivaient principalement un mode de vie de chasse et de cueillette et n’avaient probablement commencé que récemment à cultiver et à domestiquer des animaux”, a expliqué Jason Toohey.

Une découverte mystérieuse qui n’en finit pas d’étonner les scientifiques.