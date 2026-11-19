Avis aux passionnés d’histoires : des archéologues estiment avoir découvert un campement de naufragés vieux de près de 150 ans sur une île au bout du monde.

Une trouvaille passionnante !

Vous l’ignorez peut-être, mais un navigateur et son équipe se sont échoués sur une île déserte au XIXe siècle, au large de la Patagonie.

Si cet épisode historique est pour le moins méconnu, il refait surface aujourd’hui après que des archéologues ont découvert des vestiges qui pourraient être liés à leur ancien campement, rapporte Popular Mechanics.

Un navigateur s’échoue sur une île déserte en 1873

Tout commence en 1873. Alors qu’il chasse les manchots pour en extraire leur graisse, le célèbre navigateur argentin Luis Piedrabuena survit à un naufrage avec son équipage, au large de la pointe sud de l’Amérique du Sud, à bord de son voilier à deux mâts, l'Espora.

Luis Piedrabuena et ses hommes trouvent alors refuge sur une plage déserte. Pendant deux mois, ils construisent un nouveau bateau, baptisé le Luisito, et prennent le large une fois l’embarcation finie.

Ils parviennent ensuite à regagner sains et saufs le Chili, où le navigateur relate leur mésaventure. À l’époque, le marin pensait avoir séjourné à l’anse Lacroix, une crique située sur l’île des États, au large de la Terre de Feu, à l’extrême sud de l’Argentine.

Crédit Photo : Wikimédia

Des archéologues découvrent les restes d’un campement

Plus de 150 ans après les faits, des archéologues se sont rendus en janvier 2026 sur les lieux pour vérifier ses dires. Menée par Nicolás Ciarlo, de l’Université de Cadix en Espagne, l’équipe de recherche a donc rejoint l’anse Lacroix, dans la baie Franklin, sur l’île des États (Isla de los Estados), en Patagonie argentine.

Sur place, les scientifiques ont fait une découverte exceptionnelle : un campement et des restes de navire.

Crédit Photo : Cambridge University Press

Dans une étude publiée dans la revue Antiquity, les chercheurs estiment que ces vestiges pourraient confirmer le lien entre ce site et le naufrage de Luis Piedra Buena et de son équipage en 1873.

« Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus, le récit de Piedrabuena et d'autres preuves documentaires suggèrent que cette baie est probablement l'endroit où l'Espora a coulé », expliquent les auteurs de l’étude.

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Une étude approfondie nécessaire

Sur le campement, Nicolás Ciarlo et ses collègues ont trouvé des perles de verre, des boutons et une bouteille.

Ce n’est pas tout. Ils ont aussi mis la main sur des objets nautiques au campement : un prisme de pont et une charnière de gouvernail, ainsi que, sur la plage, trois structures de coques en bois et des pièces en bois ayant probablement servi à construire une structure.

« L'identité du ou des navires et les itinéraires des naufragés font l'objet d'une enquête en cours », ont ajouté les scientifiques.

Crédit Photo : Cambridge University Press

Malgré ces trouvailles, les archéologues reconnaissent n'avoir trouvé aucune trace du site de construction du Luisito et ignorent si l'Espora a jamais été entièrement démantelée. Selon eux, une étude approfondie des vestiges de bois pourrait apporter des réponses définitives.