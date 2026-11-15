Il passe 21 ans à ratisser la même plage du pays de Galles au détecteur de métaux : au bout du compte, c'est le musée national qui expose le trésor d'un naufrage de 1583

Peter Hughes a passé 21 ans à ratisser la même plage galloise avec un détecteur de métaux et a fini par trouver un joli trésor. Explications.

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Peter Hugues et le trésor de l'Ann Francis

Avec de la détermination, tout peut arriver. C'est bien ce que nous prouve l'histoire de Peter. Après avoir passé 21 ans à ratisser la même plage galloise au détecteur de métaux, il a réussi à dénicher près de 870 pièces d'or et d'argent issues d'un navire naufragé datant de 1583. Cette histoire pourrait être celle d'un film ou d'un roman, mais elle est bel et bien réelle.

Le 28 décembre 1583, pendant une violente tempête, le navire marchand élisabéthain Ann Francis, qui rentrait en Angleterre depuis l'Espagne, s'était échoué sur une plage de Margam, près de Port Talbot. À son bord se trouvaient notamment de nombreuses pièces d'or et d'argent. Passionné d'histoire, Peter Hughes s'est lancé un défi en 1996 : tenter de retrouver des vestiges de ce fameux navire. Durant près de 21 ans, il a passé de nombreuses journées à ratisser la plage galloise au détecteur de métaux. Cela a fini par payer !

Près de 870 pièces d'or et d'argent retrouvées sur la plage


Parmi ses plus grandes trouvailles ? Près de 870 pièces d'or et d'argent, dont une pièce de 8 réaux espagnols, ainsi que des objets personnels, du matériel de bord et des ustensiles de cuisine. Même si le butin est déjà très conséquent, une partie des richesses du navire pourrait encore se trouver sous le sable. Cette découverte rappelle celle d’un trésor de pièces romaines repéré par un plongeur au large de la Sardaigne.

Peter Hughes, quant à lui, est déjà plus que satisfait de sa trouvaille, qu'il qualifie d'ailleurs d'incroyable. Il se souvient notamment de sa première découverte d'or en 1996 : il a décrit son trésor comme une pièce qui “brillait comme le soleil dans sa main”.

Une pièce d'or du navire Ann FrancisCrédit photo : National Waterfront Museum de Swansea

Le trésor de l'Ann Francis exposé dans un musée gallois


Consécration pour Peter Hughes : le musée national du Pays de Galles a acquis sa collection et l'a exposée pour la première fois au National Waterfront Museum de Swansea, dans une exposition intitulée Tides of Treasure. Parmi les objets exposés figurent notamment des pièces d'or datant du règne de Ferdinand et Isabelle d'Espagne, un sifflet de maître d'équipage et une serrure à combinaison ornée provenant de l'un des coffres en bois du navire.


Selon Alastair Willis, conservateur principal de la numismatique et de l'économie galloise à Amgueddfa Cymru, les artefacts étaient accompagnés de nombreux documents historiques qui ont permis de donner vie à l'histoire du naufrage :

« Non seulement les pièces et les objets sont spectaculaires, mais ils sont corroborés par une multitude de documents contemporains qui rassemblent des histoires de marins, de pillards, de seigneurs, d'un contrebandier et même d'une femme accusée de sorcellerie. »

Le trésor retrouvé sur l'Ann FrancisCrédit photo : National Waterfront Museum de Swansea

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Un cadenas vieux de 400 ans enfin déchiffré grâce aux nouvelles technologies


Malgré cette merveilleuse exposition, certaines pièces de l'histoire restent encore mystérieuses. Selon les experts, un cadenas à combinaison en laiton a été retrouvé parmi les pièces d'argent éparpillées sur la plage. Il s'agirait probablement du cadenas de l'un des coffres contenant les pièces ou d'importants documents de bord. En novembre 2026, des experts ont finalement réussi à découvrir son code grâce aux technologies de numérisation modernes. Le cadenas a ainsi pu être ouvert après plus de 400 ans. Pour autant on ne sait pas à quel coffre il était rattaché et si ce dernier ainsi que son contenu ont été déjà découverts.

Une chose est sûre, Peter Hughes nous prouve qu'avec de la détermination, il est toujours possible de dénicher de véritables pépites, qui peuvent ensuite donner naissance à l'une des plus belles expositions du Pays de Galles.

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Ava Skoupsky

Au sujet de l'auteur :

Journaliste experte avec plus de 10 ans d'expérience au sein de rédactions prestigieuses (Grazia, Psychologies Magazine, Biba), Ava Skoupsky est diplômée de l’ESJ Paris avec un Master en Journalisme. Spécialisée dans les thématiques Lifestyle, Société et Culture, elle assure pour Demotivateur le décryptage des tendances et de l'actualité internationale. Basée entre la France et l'Asie, elle apporte un regard global et une plume rigoureuse à ses analyses. Son parcours académique et sa maîtrise des nouveaux formats médias garantissent une information vérifiée, sourcée et de haute qualité.

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