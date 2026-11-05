Ils plongent pour retirer un vieux filet de pêche au fond de la Baltique : dans les mailles, la « vieille machine à écrire » était une Enigma des nazis

En pleine opération de routine, des plongeurs ont découvert une machine Enigma au fond de la mer Baltique. Cet appareil, qui servait de moyen de communication aux nazis, est un objet historique.

En novembre 2020, des plongeurs mandatés par l’organisation environnementale WWF ont mené une expédition dans la mer Baltique pour récupérer des filets de pêche abandonnés au fond de l’eau. Mais lors de cette opération de routine, les plongeurs ont fait une toute autre trouvaille dans la baie de Gelting, dans le nord-est de l’Allemagne.

En effet, les plongeurs ont trouvé une machine de cryptage Enigma, utilisée par les nazis pour envoyer des messages codés durant la Seconde Guerre mondiale. D’autres traces de cette époque refont surface, comme ces lettres de soldats retrouvées par un facteur américain et remises à la famille de leur auteur.

“Un collègue est remonté à la nage et a dit : ‘il y a un filet là-bas avec une vieille machine à écrire dedans’. J’ai fait de nombreuses découvertes passionnantes et étranges au cours des 20 dernières années. Mais je n’aurais jamais imaginé que nous trouverions un jour l’une des légendaires machines Enigma”, a expliqué Florian Huber, le plongeur principal, à Phys.org.

L’histoire de la machine Enigma

Cet objet est historique, tout comme ce trésor enfoui par les nazis sous une ancienne maison close. Les nazis se servaient de la machine Enigma pour émettre des codes secrets afin de communiquer sur leurs opérations de guerre. De leur côté, les forces alliées travaillaient sans relâche pour tenter de décrypter ces codes, qui étaient modifiés toutes les 24 heures.

Crédit photo : Phys.org

En 1941, le mathématicien britannique Alan Turing, considéré comme le père de l’informatique moderne, a dirigé une équipe qui a décrypté un code permettant aux Alliés de déchiffrer des messages radio des nazis concernant les mouvements militaires allemands. Selon les historiens, cette découverte aurait permis de raccourcir la guerre d’environ deux ans.

La machine a pu être jetée par-dessus bord

Cette histoire a été adaptée au cinéma en 2014 avec le film “The Imitation Game”, dans lequel on retrouve l’acteur britannique Benedict Cumberbatch, qui s'est engagé à n'accepter que des rôles dans des films qui respecteront l'égalité salariale. La machine Enigma découverte dans la mer Baltique par les plongeurs possédait trois rotors, ce qui amène à penser qu’elle a pu être jetée par-dessus bord d’un navire de guerre allemand, durant les derniers jours de la guerre, selon l’historien naval Jann Witt.

Crédit photo : Reuters

Selon lui, il est en effet peu probable que l’objet provienne d’un sous-marin sabordé puisque les équipes des sous-marins utilisaient des machines Enigma à quatre rotors, plus complexes.

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La machine restaurée par un musée

La machine trouvée au fond de la mer a été remise à un musée pour être restaurée. Après plus de 70 ans passés dans l’eau, elle était rouillée et le personnel du musée a dû effectuer un processus de dessalinisation pour freiner sa corrosion. Pour cela, la machine a été placée dans des bains d’eau déminéralisée pendant des années.

Une fois restaurée, la machine a été conservée par le musée archéologique. Bien qu’elle ne soit pas exposée en permanence dans l’établissement, elle est utilisée de manière ponctuelle lors de conférences et d’expositions temporaires.