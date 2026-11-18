Certains des arbres plantés aux États-Unis ont voyagé dans l’espace à l’occasion d’une mission pour la NASA dans les années 1970.

Qui aurait cru que des graines d’arbres ayant voyagé autour de la Lune lors d’une opération de la NASA en 1971 auraient germé sur Terre ?

Aujourd’hui, les graines qu’avait emportées l’astronaute d’Apollo 14 Stuart Roosa sont devenues des arbres que l’on peut retrouver dans des parcs et places publiques.

Des graines végétales ont voyagé dans l’espace dans les années 1970

Crédit photo : Brad Booth

En 1971, l’ancien pompier parachutiste pour le Service des forêts des États-Unis, Stuart Roosa, a embarqué pour la mission Apollo 14 de la NASA. Il avait placé dans ses effets personnels un assortiment de graines d’arbres tels que le pin à encens, le platane, le liquidambar, le séquoia et le sapin de Douglas, détaille le site Futura Sciences.

Durant la mission, Stuart Roosa est resté à bord du module de commande Kitty Hawk. Les graines qu’il a emmenées n’ont donc jamais touché la surface de la Lune, mais qu’importe.

Au retour sur Terre, les graines ont failli être détruites à cause des procédures de décontamination. Le conteneur qui abritait les graines a éclaté et le contenu s’est éparpillé. À cause de ce contretemps, les chercheurs craignaient que les graines ne puissent plus être utilisées, compromettant également le programme.

Des arbres plantés pour célébrer le bicentenaire américain

Les chercheurs avaient raison de craindre le pire. Si certaines graines ont pu germer sur les 400 à 500 graines embarquées, seule une petite quantité de jeunes pousses a survécu, ajoute Futura Sciences.

Heureusement, les forestiers ont pu transférer ce qu’il restait vers des stations de recherche spécialisées. Il en est sorti plusieurs centaines de jeunes pousses en bonne santé. Il était désormais temps de les distribuer pour les célébrations du bicentenaire des États-Unis au milieu des années 1970.

C’est ainsi qu’un platane a été planté à Washington Square le 6 mai 1975 et un pin à encens à la Maison-Blanche en janvier 1977. De jeunes arbres ont également été envoyés au Brésil, en Suisse et au Japon.

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Répertorier les arbres plantés des décennies plus tard

Crédit photo : LumenandLines/ iStock

Devant l’intérêt grandissant du public, David Williams, un scientifique de la NASA, a commencé à répertorier les sites qui abritent les arbres ayant voyagé dans l’espace dans le pays, en 1996.

À cause des événements météorologiques ou de l’aménagement du territoire, certains arbres n’existent plus. C’est le cas des deux arbres de Washington Square et de la Maison-Blanche.

Ce programme devait notamment permettre aux scientifiques d’observer de possibles différences entre les arbres ayant voyagé dans l’espace et ceux restés sur Terre. Selon les scientifiques, il n’y a aucune différence, les arbres ayant eu une croissance similaire.

En 2022, le même procédé a été opéré suite à la mission Artemis I. Les graines emmenées dans l’espace ont donné naissance à de jeunes plants distribués depuis 2024 notamment dans des écoles et des jardins publics.