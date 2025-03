Éclipse lunaire : ce vendredi 14 mars, la Lune parée d'une couleur rouge spectaculaire

Une éclipse lunaire a eu lieu dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mars, pendant laquelle la Lune a pris une belle teinte cuivrée. Le phénomène a été immortalisé ce matin, quand la Lune était la plus visible.

On vous avait partagé l’information il y a quelques jours : une éclipse lunaire totale s’est produite dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mars. Ce phénomène rare a lieu généralement deux fois par an et survient lorsque la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés. Dans ce cas, la Lune ne reçoit plus la lumière directe du Soleil et traverse l’ombre de la Terre, ce qui lui donne une teinte rouge spectaculaire.

“Lorsqu’il y a une éclipse de Soleil, c’est la Lune qui nous masque le Soleil, et là c’est l’inverse, c’est nous qui allons faire de l’ombre à la Lune. À partir du moment où la Lune va rentrer dans l’ombre de la Terre, l’ombre va peu à peu grignoter la Lune et quand elle est pleinement dans l’ombre de la Terre, elle va être complètement cachée et va avoir cette teinte rouge brique”, a expliqué Benjamin Peter, chargé des actualités spatiales à la Cité de l’espace, à BFMTV.

Crédit photo : @MarcoUrrutia_PB / X

Une “lune de sang” impressionnante

L’éclipse lunaire a pu être observée ce matin par les personnes les plus matinales. Le phénomène était visible entre 7h26 et 8h31, alors que le jour était déjà levé. Les habitants de l’ouest de la Bretagne ont été les plus avantagés pour admirer pleinement la “lune de sang” avant qu’elle ne se couche. De nombreuses images ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @dayinalifeofmee / X

Si vous avez manqué l’événement, pas de panique : une éclipse partielle du soleil aura lieu le 29 mars prochain, selon Le Figaro. Si vous n’aviez besoin d’aucun appareil pour regarder l’éclipse lunaire, il vous faudra impérativement des lunettes de protection pour admirer celle du Soleil, afin de ne pas vous brûler la rétine. Cette éclipse durera environ six heures et sera visible dans l’est du Canada, en Europe, dans le nord de la Russie et dans le nord-ouest de l’Afrique.

Crédit photo : @MeteoBretagne / X

La prochaine éclipse lunaire aura lieu quant à elle le 7 septembre prochain. Cette fois, les horaires seront plus propices pour admirer le phénomène. Pour bien voir la Lune, vous devrez être dans un endroit avec une bonne visibilité sur le ciel. N’hésitez pas à vous munir d’un télescope ou d’une paire de jumelles pour apprécier le spectacle.