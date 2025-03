Ne manquez pas la prochaine éclipse lunaire totale, dans la nuit du 13 au 14 mars

Si vous êtes passionné par la Lune et les événements astronomiques, ne manquez pas la prochaine éclipse lunaire totale. Un événement pendant lequel la Lune va prendre une couleur rouge étonnante.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Si vous êtes fasciné par les événements célestes, ne manquez pas le prochain événement visible depuis la France : une éclipse lunaire totale, qui aura lieu dans la nuit du 13 au 14 mars.

Pendant la nuit, la Terre va s’aligner entre le Soleil et la Lune. Ainsi, cette dernière n’aura plus la lumière directe du Soleil et va traverser l’ombre de la Terre. Comme le révèle Le Figaro, ce phénomène est surnommé “Lune de sang” car pendant l’éclipse, la Lune va prendre une teinte rouge spectaculaire, comme le montrent ces photos incroyables prises pendant une éclipse lunaire.

Crédit photo : iStock

Une éclipse lunaire incroyable

S’il sera possible de voir l’éclipse lunaire totale depuis l’Amérique du Nord et du Sud, elle ne sera que partielle depuis la France. Si le phénomène sera visible dans l’ensemble du pays, il sera plus impressionnant sur la façade atlantique, notamment en Bretagne.

Crédit photo : iStock

L’éclipse lunaire débutera à 4h57 heure de Paris. Par la suite, la luminosité de la Lune diminuera progressivement. Le moment le plus spectaculaire aura lieu au petit matin, entre 6h26 et 7h31, lorsque la Lune va se parer de sa couleur cuivrée. Le pic est attendu à 7h58 tandis que la fin de l’éclipse est prévue pour 9h47.

Pour observer ce phénomène, la Lune ne devra pas être cachée par les nuages. Contrairement aux éclipses solaires, cet événement n’est pas dangereux pour notre vue et nous n’avons pas besoin de lunettes protectrices pour observer une éclipse lunaire. Si elle sera visible à l’oeil nu, l’expérience sera meilleure avec une paire de jumelles ou un télescope.

Ce spectacle, qui ne s’était pas produit depuis deux ans, sera à nouveau visible dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025.