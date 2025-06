Le 11 juin, ne ratez pas la Super Pleine Lune des Fraises, cet événement rarissime ne se reproduira pas avant... 2043

Très prochainement, les passionnés d’astronomie ne bouderont pas leur plaisir avec l’apparition de la Pleine Lune des Fraises, qui sera la plus basse de l’année, mais aussi la plus basse jusqu’en… 2043 !

Que faites-vous le 11 juin 2025 ?! Si vous n’avez rien de prévu, les passionnés d’astronomie ne sauront que vous conseiller un événement lunaire qui n’arrivera plus avant 18 ans ! En effet, ce jour-là, la Pleine Lune des Fraises sera à son apogée. Ainsi, dans l'hémisphère nord, il s’agira de la pleine lune la plus basse jusqu’en 2043, restant inhabituellement proche de l’horizon.

Plus précisément, elle atteindra son maximum d’éclat le mercredi 11 juin à 9 h 45 (heure de Paris), soit à 7 h 44 GMT. Il s’agit de la dernière pleine lune avant le solstice d’été du 21 juin, marquant le début de l’été astronomique dans l’hémisphère nord et de l’hiver astronomique dans l’hémisphère sud.

Crédit photo : tameteo.com

Cependant, il sera possible de l’observer dès la veille au soir, le 10 juin, et jusqu’au matin du 11 juin. Dans la matinée, le soleil se transformera lentement en or, tandis que cette lune rosée glissera progressivement sur l’horizon.

D’où vient l'appellation de “Lune des fraises” ?

La « Lune des fraises » tire son nom des traditions amérindiennes d’Amérique du Nord, qui associaient chaque pleine lune à un moment clé du cycle agricole ou cynégétique. Celle de juin coïncidait avec la cueillette des fraises sauvages, arrivées à maturité dans de nombreuses régions boréales.

En Europe ancienne, elle était également désignée comme la « Lune de miel », en raison de la récolte du miel qui s’effectuait traditionnellement au mois de juin. Cette appellation serait à l’origine de l’expression contemporaine « lune de miel », les unions étant fréquemment célébrées à cette période, selon la NASA.

Crédit photo : Elias Chasiotis

Par ailleurs, ces multiples appellations sont également liées à l’aspect visuel de cette pleine lune, qui se distingue par sa position très basse dans le ciel et sa teinte rose orangée, accentuée lorsqu’elle est proche de l’horizon. Elle apparaîtra ainsi plus grande qu’à l’accoutumée.

Pour pouvoir l’observer, bloquez-vous un créneau entre la soirée du 10 juin et la matinée du 11 juin. Il faudra regarder vers l’horizon à l’est, à partir d’un emplacement ayant une vue dégagée et sans pollution lumineuse. Croisez les doigts pour que le ciel soit dépourvu de nuages, seuls perturbateurs potentiels de l’observation. Après cette Pleine Lune des Fraises, la prochaine Pleine Lune, appelée la Lune du Daim, illuminera le ciel le 10 juillet 2025.