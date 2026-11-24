En 2018, une antiquaire a fait l’acquisition d’une tête en marbre pour une bouchée de pain dans une boutique au Texas. Elle était loin de se douter que cette trouvaille avait près de 2 000 ans.

Une incroyable découverte !

Laura Young est une antiquaire américaine originaire du Texas, aux États-Unis. En 2018, la collectionneuse a acheté par hasard une relique romaine millénaire.

De son côté, cette famille conservait une pierre antique.

Elle achète un buste en marbre dans une boutique d’occasion

À l’époque, Laura Young chinait dans les rayons d’une boutique d’occasion Goodwill à Austin lorsqu’elle a aperçu un buste en marbre d’environ 16 kilos représentant un homme. L’objet était posé au sol, sous une table d’exposition.

Intriguée, elle a examiné la sculpture affichée au prix de 34,99 dollars (environ 33 euros). Elle a alors décidé de l’acheter avant de la transporter jusqu’à sa voiture, où elle l’a attachée sur le siège passager avec la ceinture de sécurité.

De retour chez elle, l’antiquaire a fait des recherches sur sa nouvelle acquisition sur Internet, où elle a fait une découverte pour le moins intéressante…

Il s’agit en réalité d’une pièce de l’époque antique

Loin d’être une simple statue, l’œuvre est en réalité une pièce datant de l’époque antique. Le buste aurait été réalisé sous la dynastie julio-claudienne, il y a près de 2 000 ans.

« C’est probablement la chose la plus incroyable que je trouverai de toute ma vie. La plus exceptionnelle. Elle a une histoire immense », avait confié Laura Young, citée par UPI.

La collectionneuse a ensuite partagé sa trouvaille avec des amis travaillant dans une maison de ventes aux enchères londonienne.

Ce n’est pas tout. Elle a aussi contacté plusieurs établissements spécialisés, dont Bonhams et Sotheby’s dans le but d’en apprendre davantage sur cette sculpture.

Peu après, un expert de Sotheby’s a réussi à retrouver sa trace dans un ancien catalogue d’un musée d’art allemand, datant des années 1930.

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L’objet a disparu d’un musée allemand après des bombardements

Mais comment le buste a-t-il pu atterrir aux États-Unis ?

L'objet était autrefois conservé au Pompejanum, une reconstitution d’une villa romaine située à Aschaffenbourg, en Bavière. En 1945, le bâtiment a été lourdement endommagé lors des bombardements alliés.

Selon l’Administration des châteaux de Bavière, la sculpture a été volée dans un bâtiment du parc Schönbusch après son évacuation au printemps 1945, puis un soldat américain l’aurait emportée aux États-Unis, selon le San Antonio Museum of Art.

Cette histoire rappelle celle de cette mosaïque qui a servi de table basse chez une famille, alors qu’elle provenait d'un navire de Caligula et avait disparu d'un musée en 1944.

Depuis lors, le buste est retourné en Allemagne, où il attire des visiteurs curieux. Le hic ? L’identité de cet homme fait encore débat. Il pourrait s’agir du commandant romain Néron Claude Drusus Germanicus, aussi connu sous le nom de Drusus l’Ancien, ou de Sextus Pompée.

Affaire à suivre…