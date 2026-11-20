Une mosaïque provenant d’un navire de Caligula a été retrouvée à New York, où un couple l’avait utilisée comme table basse pendant 45 ans.

En 2013, un archéologue italien a découvert, par hasard lors d’une séance de dédicaces à New York, qu’une pièce de musée unique, disparue en 1944, était devenue une table basse dans un appartement.

Helen Costantino Fioratti, une marchande d’art américaine, a eu un crève-cœur lorsqu’elle a dû céder sa table basse en 2017, pour qu’elle soit restituée à l’Italie. Elle avait ce meuble depuis près de 50 ans, mais n’avait, selon elle, aucune idée de sa véritable valeur, ni qu'elle avait été dérobée.

Fille de la comtesse Ruth Costantino, considérée comme la première femme marchande d'antiquités et de beaux-arts aux États-Unis, elle a dirigé pendant des décennies la célèbre galerie new-yorkaise L'Antiquaire & The Connoisseur sur la 73e Rue.

En 2013, New York, l'archéologue italien Dario Del Bufalo se trouve à New York pour donner une conférence et dédicacer son ouvrage Porphyry, consacré à l'usage du porphyre rouge dans l'art impérial. Dans cet ouvrage, il inclut une photographie d'archive en noir et blanc de la mosaïque disparue des navires de Nemi, propriété de l’empereur Caligula

.Alors qu'il signe des exemplaires à sa table, une femme, qui s’avère être Helen Constantino Fioratti, âgée de 86 ans, s'approche en compagnie d'un jeune homme. En feuilletant l'ouvrage, le jeune homme s'exclame :

« Quel beau livre ! Oh, Helen, regarde, c'est ta mosaïque ! »

Ce à quoi Helen répond tranquillement :

« Oui, c'est ma mosaïque »

Interloqué par cette remarque saisie au vol, Dario Del Bufalo termine rapidement sa séance de dédicaces et rattrape le duo dans la librairie. En discutant avec eux, il apprend que la pièce se trouve à quelques rues de là, dans l'appartement de la marchande d’art sur Park Avenue. Il découvre qu’elle sert de plateau de table basse pour poser des tasses de café et de thé depuis les années 1960. Dans un autre intérieur, un tableau acheté 26 euros a lui aussi révélé une valeur insoupçonnée avant d’être vendu aux enchères.

L'expert alerte alors les carabiniers italiens spécialisés dans le patrimoine, déclenchant l'enquête qui mènera à la saisie en 2017.

Une mosaïque représentant la grandeur de l'empereur Caligula

Helen a expliqué avoir acheté cette pièce à la fin des années 1960 auprès d'une famille aristocratique italienne. Selon elle, les vendeurs leur avaient indiqué que la pièce était antique et qu'elle avait été retrouvée dans le lac de Nemi, près de leur propriété familiale, au XIXe siècle, ce qui laissait entendre qu'elle appartenait légalement à cette famille depuis des générations.

Cependant, si la pièce est bien antique, authentique et a bien été retrouvée dans le lac de Nemi, son histoire est bien plus complexe. En effet, cette pièce était portée disparue depuis l’incendie, en 1944, du Musée des navires romains de Nemi.

À l’origine, son histoire remonte au Ier siècle après J.-C., lorsque l'empereur Caligula fit construire deux immenses navires d'apparat sur le lac de Nemi, au sud de Rome. Ces navires sont décorés de marbres précieux, notamment du porphyre rouge et de la serpentinite verte.

Il s’agissait des pierres les plus rares et coûteuses de l'Empire romain. Le porphyre rouge importé d’Égypte et la serpentinite verte, importée de Grèce, sont deux roches volcaniques d'une extrême dureté réservées au faste impérial.

À l'époque de Caligula (37-41 apr. J.-C.), l'usage massif des marbres polychromes d'outre-mer était contemporain à Rome. Transporter des tonnes de pierres venues d'Égypte et de Grèce jusqu'au cratère volcanique de Nemi servait à démontrer que l'empereur dominait la nature et les ressources du monde entier.

Sur le plan artistique, des historiens de l’art reconnaissent un style avant-gardiste, soulignant que le dessin géométrique très épuré de la mosaïque était en avance sur son temps, préfigurant les grands décors impériaux des siècles suivants. En 41 apr. J.-C., les navires sont coulés lorsque Caligula se fait assassiner. Ils sont restés sous les eaux du lac de Nemi pendant près de deux millénaires.

Les navires renfloués sous Benito Mussolini

Les premières tentatives, avec des grappins ou des plongeurs, ont lieu à la Renaissance, au XVème siècle, puis au XIXe siècle, mais ont toutes échoué. Le bois gorgé d'eau depuis près de 2 000 ans était trop fragile et risquait de se briser au moindre soulèvement.

Finalement, c’est en 1928, sur ordre de Benito Mussolini, que la marine et les ingénieurs emploient les grandes manœuvres. Ils ont installé d'énormes stations de pompage flottantes. Pour évacuer l'eau hors du cratère volcanique, ils ont remis en service un ancien canal de drainage souterrain creusé par les Romains eux-mêmes (l'émissaire antique), qui reliait le lac aux plaines voisines vers la mer.

Le pompage a fait baisser le niveau du lac d'environ 20 mètres. Le premier navire (70 m de long) est apparu à l'air libre en mars 1929, et le second (73 m) a été totalement dégagé de la vase en 1931–1932. Une fois à sec, les coques ont été étayées, traitées contre le dessèchement et tirées lentement sur des rails jusqu'à la rive.

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Le musée incendié pendant la guerre

C'est lors du dégagement des ponts à l'air libre que les archéologues ont pu prélever intactes les plaques de pavement en marbre et en mosaïque, dont le fragment qui finira plus tard à New York. Créé en 1940, le Musée des navires romains de Nemi a donc accueilli les deux navires, mais il devient, dans le contexte de l’invasion des alliés américains en 1944, un bâtiment en ligne de front.

Par précaution face à l'avancée des combats, les plus belles pièces détachables, notamment les célèbres têtes de lions, de loups et de Méduse en bronze, avaient été transférées au Musée national romain en 1943. Le bâtiment finit incendié dans des circonstances encore floues en 1944.

Dans le chaos de l'après-guerre et la reconstruction du musée, rouvert en 1953, plusieurs fragments de marbre et de mosaïques ont disparu des ruines, dont la fameuse plaque en opus sectile qui a fini en table basse à New York. La pièce enfin restituée à l’Italie, l’histoire s’est terminée par un beau geste de Dario Del Bufalo. Touché par le chagrin d'Helen à la perte de sa table basse, il a conçu une réplique exacte de la mosaïque et a publiquement proposé d'en fabriquer une seconde spécialement pour son appartement de Park Avenue. Aujourd’hui âgée de 95 ans, elle l’utilise toujours pour servir le café.