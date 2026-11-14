Elle réussit brillamment ses tests de mémoire jusqu'à sa mort à 101 ans : son cerveau était pourtant rempli des lésions d'Alzheimer

Dans les années 90, une grande expérience a été menée sur des religieuses. L’une d’elles, âgée de 101 ans, a réussi tous les tests de mémoire jusqu’à sa mort alors qu’elle était atteinte d’Alzheimer.

David Snowdon était un brillant neuroscientifique à l’origine de la “Nun Study”. Il s’agit d’une vaste étude lancée en 1991 qui consistait à étudier l’activité cérébrale d’un groupe de religieuses. Tout a commencé lorsque David Snowdon a rencontré soeur Mary. Âgée de 101 ans, cette femme avait une mémoire impressionnante et se souvenait de tout.

Face à cette femme, David Snowdon a eu l’idée d’étudier le cerveau et la mémoire des religieuses. Pour cela, avec l’aide de soeur Mary, il a sillonné les États-Unis et a visité les différents couvents de la congrégation des School Sisters of our Lady. David Snowdon a réussi à persuader 678 religieuses de participer au projet.

Des tests de mémoire

Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Pub Med. Chaque soeur a accepté de passer une série de tests qu’elle devait répéter chaque année jusqu’à sa mort. Ces tests étaient principalement axés sur la mémoire et l’activité cébérale. Une fois l’examen terminé, chaque soeur obtenait un score sur 30 points et plus ce score était élevé, plus leur esprit était sain. L’objectif était de voir comment le score évoluait au fil des années.

Des centaines de religieuses ont eu d’excellents résultats, entre 25 et 30 points, malgré leur âge avancé. D’autres ne se souvenaient pas des événements très récents alors qu’elles se rappelaient très bien de leur passé. À leur mort, certaines religieuses ont accepté de donner leur cerveau à la science, pour qu’il puisse être étudié. De manière générale, ces dons sont très utiles car ils permettent d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre cerveau. Les scientifiques ont notamment pu découvrir que le cerveau humain s'agrandirait au fil du temps.

Une excellente mémoire à 100 ans

Soeur Mary est l’une des deux participantes de toute l’étude à avoir plus de 100 ans quand elle a passé les tests. Ces derniers ont montré qu’elle avait une excellente mémoire et qu’elle avait les fonctions cérébrales d’une personne 20 ans plus jeune.

Soeur Mary est décédée le 13 juin 1994 et a fait don de son cerveau. En l’examinant, David Snowdon a remarqué qu’il était plus léger que les autres et qu’il ne pesait que 870 grammes, ce qui signifie que beaucoup de cellules neuronales étaient mortes.

En effet, le cerveau de soeur Mary était profondément endommagé car la religieuse souffrait de démence avancée. Pourtant, malgré son cerveau dévasté par la maladie, soeur Mary ne montrait aucun déclin cognitif et n’avait aucun problème de mémoire.

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Le secret de longévité des religieuses

Les scientifiques se sont penchés sur ce sujet. Selon eux, le cas de soeur Mary s’explique par la théorie de la réserve cognitive. Le cerveau serait en effet protégé par un ensemble de neurones qui, s’ils sont exercés toute la vie, pourraient compenser les dommages causés par la démence et la maladie d’Alzheimer. Alors que des chercheurs ont récemment découvert une nouvelle molécule capable de reprogrammer les gènes pour stopper Alzheimer, nous pourrions aussi nous protéger de la maladie en adaptant notre mode de vie.

L’étude a démontré que certaines religieuses étaient atteintes de démence et d’Alzheimer mais que malgré cela, elles vieillissaient mieux que la population en général. Elles souffraient peu d’AVC, d’embonpoint ou de dépression, des facteurs qui augmentent les risques d’avoir Alzheimer.

Selon les scientifiques, le fait que les religieuses aient adopté un mode de vie sain et qu’elles aient entraîné leur esprit à réfléchir souvent, à se détendre et à méditer toute leur vie les a protégé de la maladie d’Alzheimer. Une étude qui montre que nous devrions peut-être reproduire ce mode de vie pour être en meilleure santé.