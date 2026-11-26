Un couple originaire de La Nouvelle-Orléans a fait une incroyable découverte en désherbant son jardin : une pierre tombale romaine était enfouie sous les mauvaises herbes.

Une sacrée trouvaille !

Cette histoire remonte à mars 2025, à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.

Daniella Santoro, une anthropologue américaine, et son compagnon Aaron Lorenz arrachaient six ans de broussailles dans leur jardin lorsqu’ils sont tombés sur un étrange objet : une vieille pierre tombale.

Plus surprenant encore : la dalle portait une inscription en latin, commençant par les mots « Dis Manibus ».

Face à cette découverte, le couple a consulté des universitaires pour en savoir plus. Les experts ont alors déterminé que la stèle était dédiée à un marin romain ayant servi dans l’armée au IIe siècle, nommé Sextus Congenius Verus. Originaire de Thrace et membre de la flotte impériale de Misène, il est mort à l’âge de 42 ans, après 22 ans de service.

De son côté, ce Danois a déterré le plus grand trésor viking jamais découvert en construisant sa terrasse.

Une pierre tombale antique enfouie dans un jardin

Peu après, les spécialistes ont appris que la pierre tombale antique correspondait à la description d’un objet signalé disparu du musée archéologique national de Civitavecchia, en Italie.

Cette trouvaille a fait l’objet d’un article, dont a eu vent Erin Scott O’Brien, l’ancienne propriétaire de la maison où la stèle a été retrouvée. Elle est tombée de haut en apprenant sa véritable origine.

Crédit Photo : Dr. Susann Lusnia

Interrogée par les médias locaux, elle a expliqué avoir reçu cet objet de sa mère, qui l’avait elle-même hérité de son père, Charles Paddock.

Selon Erin, il a conservé cette pièce en marbre vieille de 2 000 ans dans une vitrine à son domicile, avant sa mort en 1986.

La pierre a ensuite été transmise à sa petite-fille, qui l’a installée comme décoration de jardin dans la cour arrière d’une maison qu’elle avait achetée en 2003, dans le quartier de Carrollton.

Elle appartenait à un soldat américain

D’après The Guardian, Erin a oublié de récupérer la plaque lorsqu’elle a vendu sa propriété en 2018 à Daniella Santoro et son époux.

« Je n’avais aucune idée qu’il s’agissait d’une relique vieille de 2 000 ans », a confié l’Américaine.

Avant d’ajouter :

« Nous étions sous le choc. C’était tout simplement incroyable de voir comment cette histoire a commencé ».

Crédit Photo : D. Ryan Gray

Mais cette dernière ignore comment son grand-père a pu se retrouver en possession de cet objet aussi important.

La pierre tombale s’était volatilisée du musée italien, situé près de Rome, qui avait perdu la majeure partie de sa collection lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

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La stèle a été restituée au musée

Fait intéressant : Charles Paddock a servi dans l’armée américaine pendant la guerre. Il avait été déployé en Italie, où il a épousé sa femme Adele, avant de rentrer à La Nouvelle-Orléans pour y poursuivre une carrière de professeur de chant.

Pour l’heure, les circonstances dans lesquelles le soldat a récupéré cette pièce restent mystérieuses.

Crédit Photo : Preservation and Print

Il aurait toutefois pu la rapporter d’Italie après la guerre, mais on ignore comment il l’a obtenue. Cette histoire rappelle celle de cette tête en marbre antique volée dans un musée allemand en 1945.

Depuis cette découverte, Daniella Santoro et son époux ont remis la pierre tombale à l’équipe du FBI spécialisée dans le trafic d’œuvres d’art. Elle a été restituée en 2026 au musée de Civitavecchia.