Il construit une terrasse dans son jardin et déterre le plus gros trésor viking de l'histoire : 18,5 kg d'argent, 700 objets et un marteau de Thor

Alors qu’il construisait sa terrasse dans son jardin, un Danois a déterré le plus grand trésor viking jamais découvert.

Un trésor de 18 kg découvert sous sa terrasse

Ce n’est pas tous les jours que l’on découvre le plus important trésor viking de l’histoire. C’est la surprise qu’a eu cet habitant de Rebild, au Danemark. Il faisait des travaux dans son jardin afin d’y installer une terrasse lorsqu’il est tombé sur des vestiges vikings.

« Cela aurait dû se résumer à quelques heures de dur labeur au jardin, à enlever de l’herbe tenace, des pierres et du gravier pour une nouvelle terrasse carrelée, mais cela s’est avéré être la plus grande surprise de ma vie », raconte l’heureux habitant.

Crédit photo : Musées du Jutland du Nord

Dans ce même communiqué, les Musées du Jutland du Nord indiquent que ce sont 18,5 kg d’argent qui ont été déterrés. Dans ce trésor, on retrouve ainsi 700 objets datant du Xème siècle comme des bijoux, des lingots, des pièces de monnaie et même un petit marteau de Thor. Jusqu’à présent, le plus gros trésor viking découvert pesait 6,5 kg.

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Un trésor qui pourrait provenir d’une colonie vikings au Danemark

Crédit photo : Musées du Jutland du Nord

Environ 320 objets ont été découverts dans un large pot en argile, tandis que le reste flottait dans le sol non loin. La présence de ces objets en argent montre que ce métal était déjà considéré « comme symbole de richesse et moyen de paiement à cette époque », a fait savoir Torben Sarauw, archéologue et responsable du patrimoine culturel des Musées du Jutland du Nord.

Ce trésor de 18 kg doit permettre aux scientifiques d’en savoir plus sur l’époque viking, notamment au niveau du commerce. Par exemple, sur l’un des lingots, les archéologues ont découvert une inscription qui pourrait être « hutu ». S’ils ne savent pas exactement ce qu’elle signifie, ils pensent qu’il pourrait s’agir d’un nom, peut-être le nom de son propriétaire.

Crédit photo : Musées du Jutland du Nord

Le trésor fait actuellement l’objet d’une évaluation au Musée national. Les chercheurs pensent que le trésor aurait pu être découvert dans les vestiges d’une colonie viking. Cependant, le site se trouve dans une zone urbaine et toute étude archéologique sur place est impossible.

Le trésor devrait prochainement pouvoir être exposé de façon permanente au Musée Viking de Fyrkat. Quant au Danois qui a découvert le trésor, et comme le stipule la loi du pays, il pourra recevoir une indemnisation. Le chiffre exact de cette indemnisation n'est pas encore connu, mais il sera déterminé en fonction de la valeur du trésor. L'homme chanceux finira donc avec son trésor à lui, en quelque sorte.