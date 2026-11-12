Il plonge au large de la Sardaigne et repère des pièces de bronze dans un herbier : entre 30 000 et 50 000 pièces romaines y dormaient depuis le IVe siècle

Au large de la Sardaigne, un plongeur a découvert par hasard un trésor composé de 30 000 à 50 000 pièces de monnaie, en excellent état.

Au large des côtes italiennes, près de la Sardaigne, un plongeur explorait les fonds marins quand il a découvert un véritable trésor. Son regard a été attiré par des “restes métalliques” dans les eaux peu profondes, près de la ville d’Arzachena.

À cet endroit se trouvaient des dizaines de milliers de pièces de monnaie romaines, en bronze. Elles étaient cachées dans les hautes herbes marines et sont similaires à ces 450 pièces romaines trouvées sous terre.

Entre 30 000 et 50 000 pièces de monnaie

Le plongeur a immédiatement signalé sa découverte aux autorités locales. Ces dernières ont fait intervenir une équipe spécialisée composée de plongeurs d’une unité de protection des oeuvres d’art. Ils se sont rendus sur place pour récupérer l’ensemble du butin, tout comme ces plongeurs qui ont trouvé une Enigma des nazis dans les mailles d'un filet de pêche.

Crédit photo : Ministère italien de la culture

Selon un communiqué transmis par le ministère italien de la Culture, ces pièces de monnaie ont pu être dispersées lors du naufrage d’un bateau, dont l’épave n’a pas encore été découverte. D’après les premières estimations, on compterait entre 30 000 et 50 000 pièces de monnaie datant du IVe siècle après J.-C.

Des pièces très bien conservées

Les pièces ont été retrouvées dans un “état de conservation exceptionnel et rare” car seulement quatre d’entre elles étaient endommagées, bien que l’on puisse toujours voir des inscriptions dessus comme des dates et des visages.

“Le trésor trouvé dans les eaux d’Arzachena représente l’une des plus importantes découvertes numismatiques de ces dernières années et souligne une fois de plus la richesse et l’importance du patrimoine archéologique aux profondeurs de nos mers”, a indiqué Luigi La Rocca, directeur général de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage de l’île méditerranéenne, dans un communiqué transmis par Live Science.

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Des recherches pour retrouver l’épave

Par la suite, des recherches ont été effectuées autour de l’endroit où les pièces ont été trouvées. Des parois d’amphores ont été découvertes, signe que les pièces ont pu être conservées dans ce type de récipient.

Pour le moment, l’épave du bateau n’a pas encore été trouvée et le mystère concernant l’origine de ces pièces de monnaie reste entier.