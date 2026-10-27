Il trouve 450 pièces romaines sous terre et continue de vivre comme si de rien n'était pendant 8 ans : quand il se dénonce, la justice ne peut plus le poursuivre

Direction l’Allemagne, où un homme a eu une réaction étonnante après avoir découvert un important trésor romain : il a conservé le magot chez lui sans avertir les autorités pendant huit ans.

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Les pièces romaines en argent vieilles de 2 000 ans découvertes en 2017 dans un bois en Basse-Saxe (Allemagne)

Que feriez-vous si vous trouviez un incroyable trésor ?

Jannik Pauli, un habitant d’Hildesheim, en Basse-Saxe, dans le nord de l’Allemagne, n’a pas hésité à garder 450 pièces romaines en argent qu’il avait déterrées près de chez lui.

Pendant huit ans, il a caché ce trésor à son domicile en gardant le secret, avant de prévenir les autorités. Un brin trop tard pour répondre de son acte devant la justice.

Un Allemand découvre 450 pièces romaines en argent dans un bois

Cette histoire insolite remonte à 2017, nous apprend la chaîne américaine Fox News. Ce jour-là, Jannik Pauli, un passionné de détection de métaux, effectue des recherches dans un bois près du village de Borsum.

Grâce à son détecteur de métaux, il fait alors une trouvaille extraordinaire : sous terre se trouvent 450 pièces romaines en argent, plusieurs lingots d’argent et une bague en or, tous datant probablement de près de 2 000 ans.

Jannik PauliCrédit Photo : Chris Gossmann

Alors qu’il ne dispose pas de l’autorisation requise pour prospecter dans cette zone avec son appareil, il fait le choix de récupérer les objets. Une décision qui rappelle celle de ce Britannique ayant découvert 933 pièces d'or de l'âge du fer dans un champ où il n'avait pas le droit d’être.

Il cache le trésor chez lui pendant 8 ans et prévient enfin la police

De retour chez lui, Jannik Pauli s’empresse de cacher son butin dans une boîte en bois dans son grenier.

Plus surprenant encore : au moment des faits, il savait qu’il aurait dû signaler les pièces aux autorités compétentes. Mais il a tout de même décidé de les dissimuler pour éviter de se faire prendre la main dans le sac.

Pendant près d’une décennie, ce dernier a continué à vivre comme si de rien n’était. Mais il semblerait que le poids du secret (ou des remords ?) soit devenu trop lourd à porter.

Il a finalement contacté les forces de l’ordre en avril 2025, soit huit ans après sa précieuse découverte. Dans la foulée, il a également alerté les autorités chargées de la protection du patrimoine historique.

Résultat : il a été contraint de rendre l’ensemble du magot.

Des objets supplémentaires ont été mis au jour lors d'une fouille complémentaire menée par l'Office des monuments historiques de Basse-SaxeCrédit Photo : Niedersachsen Klar

La suite après cette vidéo

Il échappe aux poursuites judiciaires

Les archéologues de l’Office régional de Basse-Saxe pour la conservation du patrimoine (NLD) se sont rendus sur place afin de localiser le lieu exact de la découverte. Des fouilles ont ensuite été menées.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que celles-ci ont porté leurs fruits, puisque d’autres artefacts étaient encore enfouis dans le sol.

Le NLD a par la suite confirmé dans un communiqué qu’il s’agissait de l’un des plus importants trésors romains mis au jour en Basse-Saxe.

« Compte tenu de l’état actuel des connaissances, les pièces peuvent être datées du début de l’Empire romain, une époque marquée par la coexistence, la juxtaposition et l’opposition entre les Romains et les peuples germaniques », a précisé l’organisme.

Des objets supplémentaires ont été mis au jour lors d'une fouille complémentaire menée par l'Office des monuments historiques de Basse-SaxeCrédit Photo : Bartels/ PI Hildesheim/ZKD/FK Forensics

Grâce à des recherches approfondies, les archéologues espèrent en savoir davantage sur l’origine de ces pièces et découvrir pourquoi elles ont été enterrées à cet endroit. Un travail minutieux qui promet d’être long. Les raisons de l’enfouissement du trésor celte de Jersey interrogent également les archéologues.

Par ailleurs, la valeur monétaire du trésor demeure inconnue. Celui-ci dépassera-t-il les 200 000 euros estimés pour cette poterie remplie de 300 pièces d’argent ?

Quant à Jannik Pauli, il a échappé aux poursuites judiciaires en raison du délai de prescription.

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Archéologie Allemagne

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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