Depuis plus de 200 ans, l'île d’Hawaï voit sa forêt tropicale détruite par une espèce envahissante. Pour lutter contre cela, les autorités ont introduit une chenille.

Devant la progression fulgurante de cet arbre envahissant introduit à Hawaï au XIXème siècle, les autorités locales ont fait appel à une chenille et des drones.

Les moyens mis en œuvre ces dernières années permettent une meilleure réussite et vitesse d'exécution.

Un arbre envahissant introduit à Hawaï en 1825

Outre ses volcans, Hawaï est connue pour ses 6700 kilomètres carrés de forêts tropicales. Parmi les différentes variétés d’arbres se trouve le goyavier de Cattley, introduit sur l’île en 1825. Cette espèce provenant du Brésil est une espèce exotique envahissante, renseigne le site Science et Vie.

Le goyavier de Cattley se caractérise par ses fourrées denses et sombres. De ce fait, il étouffe les arbres natifs d’Hawaï, les empêchant de germer. Depuis 2012, les autorités de l’île ont donc autorisé l’introduction de la cochenille Tectococcus ovatus pour ralentir sa progression.

Ce sont les chercheurs Ryan Perroy et Olivia Jarvis de l’Université d’Hawaï qui ont décrit ce procédé dans le Journal of Economic Entomology en 2025.

Une chenille provenant du Brésil pour ralentir la progression de l’arbre

Crédit photo : Wikimedia Commons

Cette petite chenille provient également du Brésil et ce n’est pas pour rien : elle ne peut vivre qu’en se nourrissant du goyavier de Cattley dont elle suce la sève. Surtout, la femelle chenille s’installe dans les jeunes feuilles de l’arbre et forme ainsi ce que l’on appelle des galles, soit des excroissances dues à la présence d’un organisme, ici les petits de la chenille.

Ces excroissances permettent de ralentir la progression du goyavier de Cattley. Pour répandre ces chenilles, les forestiers ont abandonné la marche en sous-bois qu’ils effectuaient et qui leur prenait plus de temps pour la remplacer par l’utilisation de drônes et d’hélicoptères.

Jusqu’à présent, les forestiers mettaient en moyenne 12 minutes par arbre pour accrocher des feuilles infestées sur d’autres arbres avec une perche. Les drônes ont réduit cette tâche à 2,8 minutes. Au final, les arbres traités par les drones étaient colonisés à 63% contre 38% pour ceux avec la perche.

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L’utilisation de drones pour atteindre des zones reculées

Pour répartir au mieux les feuilles traitées, les forestiers ont également utilisé des hélicoptères pour des largages manuels. Cela dit, le taux de réussite des drones était bien plus élevé (71,6%) que celui des hélicoptères (68%), notamment parce que les drones sont plus précis. Par ailleurs, il faudrait en moyenne 4 750 largages manuels et 92,5 heures en hélicoptères pour couvrir 475 000 hectares.

Tous ces efforts sont payants. En trois ans, et ce depuis 2021, tous les goyaviers d’une zone test ont été touchés par des galles qui se trouvaient pourtant sur 23,1 % d’entre eux.

Enfin, l’entomologiste Tracy Johnson prévient qu’il ne sera pas possible d’éradiquer tous les goyavier de Cattley d’Hawaï. Le but est de limiter sa progression vers des parcelles de forêt native encore épargnées par cet arbre invasif.