Vivre et travailler un an sur la Lune : la NASA lance un appel à candidatures, voici le salaire annoncé

La NASA recrute de futurs astronautes pour ses prochaines missions, notamment lunaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 décembre 2026.

L’agence spatiale américaine (NASA) est actuellement à la recherche de nouveaux astronautes. En effet, elle a récemment publié un appel à candidatures pour trouver des personnes qui accepteraient de partir pour la Lune. L’objectif de la NASA est d’envoyer une première colonie d’astronautes sur notre satellite d’ici 2026.

L’équipe de la NASA est déjà composée de 32 astronautes. Avec cette annonce, l’agence recherche des hommes et des femmes supplémentaires pour vivre et travailler sur la Lune.

“Vivre et travailler sur la base lunaire”

La NASA est à la recherche de pilotes, d’ingénieurs, de scientifiques et de médecins capables d’assurer les prochaines missions du programme Artemis. Les personnes qui souhaitent participer doivent avoir un master dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie ou des mathématiques.

“C’est une période extraordinaire pour rejoindre le corps des astronautes de la NASA. Les personnes que nous sélectionnerons pourraient marcher sur la Lune, vivre et travailler sur la base lunaire et contribuer à la mise au point des systèmes et des opérations qui permettront un jour d’envoyer des équipages sur Mars”, a déclaré Jared Isaacman, le directeur de la NASA.

Un salaire annuel de 164 395 dollars

Selon l’appel à candidatures publié sur le site de la NASA, les candidats doivent être “prêts à être déployés pendant douze mois et disposés à travailler dans des situations dangereuses et potentiellement mortelles”. Le salaire annuel annoncé est de 164 395 dollars, soit près de 150 000 euros.

Cette mission intervient alors que la NASA aimerait construire une base sur le pôle sud de la Lune, comme un avant-poste, afin de préparer les missions habitées vers Mars. En plus de cela, l'agence spatiale prévoit de bâtir des maisons sur la Lune d'ici 2040.

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Un long processus de recrutement

L’appel à candidatures se clôt le 3 décembre 2026 à 23 h 59, heure de l’Est américain (EST). Les personnes qui souhaitent candidater devront envoyer une preuve de leur master ainsi que toutes leurs notes obtenues durant leurs études. Seuls les citoyens américains sont recherchés. Le recrutement sera long et exigeant puisque les participants seront soumis à des tests en ligne et physiques, ainsi qu’à des simulations.

Les premiers entretiens avec les candidats présélectionnés auront lieu au printemps 2027. Les heureux élus suivront ensuite une formation intensive de deux ans.