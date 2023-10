La NASA prévoit de construire des maisons sur la Lune d'ici 2040

Selon le New York Times, la NASA aurait déjà lancé son projet de construction de maisons sur la Lune. Les premiers chantiers pourraient être lancés d’ici 2040 !

La conquête spatiale a fait beaucoup de chemin en un siècle seulement. Il y a plus de 50 ans, l’Homme posait le pied sur la Lune pour la première fois. Aujourd’hui, on sera certainement contemporains des premières personnes habitant carrément sur la Lune.

Oui, vous avez bien lu ! Vivre sur la Lune pourrait bientôt être possible si on en croit les plans de la NASA. L’agence spatiale américaine a en effet dévoilé son plan, appelé Project Olympus, consistant à établir une colonie sur la Lune.

Ce projet comprend notamment la construction de maisons sur la surface de la Lune. Il s’agirait de maisons imprimées en 3D, conçues spécialement avec du béton lunaire formé d’éclats de roche, de fragments minéraux et de poussière de la couche supérieure de la surface de la Lune.

Crédit photo : NASA

La NASA s’est également associée avec de nombreuses entreprises privées, ainsi que des universités, pour construire tout ce qui est de l’ordre du mobilier !

Le projet ambitieux de la NASA

Le projet est donc en très bonne voie si on on en croit Niki Werkheiser, directrice de la maturation technologique à la NASA, auprès du New York Times : “Tout le monde est prêt à franchir cette étape ensemble, donc si nous développons nos capacités de base, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas possible”.

Cependant, une problématique liée à l’environnement de la Lune s’est évidemment invitée dans le projet. En effet, la Lune abrite une poussière lunaire si forte qu’elle peut traverser le verre et endommager les matériaux des maisons.

Crédit photo : NASA

Par ailleurs, l'envoi de matériaux pourrait s’avérer compliqué. C'est la raison pour laquelle la NASA s’est aussi associée à ICON, une société spécialisée dans l’impression 3D. Cette dernière utilisera donc le sol lunaire pour concevoir ses maisons. Est-il possible d’ériger une maison sur la surface de la Lune ? Telle est l’inconnue que les scientifiques attachés au projet tenteront d'éclaircir.

Malgré ces zones d’ombres, la NASA a déjà fixé une date pour la concrétisation de ce projet. L’année 2040 sera a priori celle des premières maisons sur la Lune ! En attendant, la NASA y testera la fiabilité des impressions 3D dans cet environnement bien capricieux.