Des êtres humains pourraient vivre sur la Lune d'ici 10 ans, selon la Nasa

Quelques jours après le lancement du vaisseau Orion, la Nasa estime que des humains pourraient vivre sur la Lune d’ici 10 ans, dans le but d’aller sur Mars dans les prochaines années.

Il y a quelques jours, le vaisseau Orion de la Nasa a décollé de la Terre pour s’aventurer près de la Lune. Ce lancement, qui a été un succès, s’inscrit dans le cadre de la mission Artemis, qui a pour but d’établir une présence humaine et durable sur la Lune.

Crédit photo : @nasa

Le premier vol test s’est déroulé sans équipage pour vérifier que le vaisseau était sécurisé. Un mannequin était présent à bord afin d’analyser les impacts du vol sur le corps humain.

« C’est la première étape que nous franchissons vers l’exploration à long terme de l’espace lointain, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde. Je pense que c’est un jour historique pour la Nasa, mais c’est aussi un jour historique pour tous ceux qui aiment les vols spatiaux habités et l’exploration de l’espace. Nous retournerons sur la Lune, nous travaillons sur un programme durable et ce véhicule transportera les personnes qui retourneront sur la Lune », a déclaré Howard Hu, chercheur.

Des scientifiques pourraient vivre sur la Lune

L’objectif à long terme de la mission Artemis est d’emmener des astronautes sur la Lune. Ainsi, selon la Nasa, des êtres humains pourraient vivre sur notre satellite d’ici 10 ans. La prochaine mission, qui aura lieu en 2024, aura pour but d’emmener des astronautes dans le vaisseau pour faire le tour de la Lune sans s’y poser. Un an plus tard, des êtres humains pourraient retourner sur la Lune.

Crédit photo : iStock

Si la Nasa parvient à envoyer des scientifiques sur la Lune, ces derniers auraient pour mission de découvrir s’il y a de l’eau au pôle sud de l’astre. Pendant leurs recherches, ils devront donc vivre dans des habitats sur la Lune.

S’ils découvrent de l’eau, ils pourraient alimenter les vaisseaux sur place, pour leur permettre d’aller plus loin dans l’espace et de rejoindre Mars.