Des chercheurs britanniques ont remarqué un lien intéressant entre le vaccin contre le zona et la réduction des risques de démence chez les personnes vaccinées.

Au cours d’une vaste étude menée durant neuf ans, des chercheurs gallois ont découvert que les personnes vaccinées contre le zona présentaient moins de risques d’être atteintes de démence.

Mieux encore, les personnes souffrant déjà de démence et ayant été vaccinées avaient également moins de risque de décéder de ce trouble neurocognitif.

Un programme de vaccination contre le zona au cœur d’une étude scientifique

Entre 2013 et 2022, des chercheurs de l’université Stanford, de l’Institut de santé mondiale de Heidelberg et de l’université de Cardiff ont mené une vaste étude sur le lien positif du vaccin contre le zona sur la démence.

Pour ce faire, ils ont examiné les dossiers médicaux électroniques de la base de données SAIL, indique l’Université de Cardiff (Pays de Galles). L’étude s’est appuyée sur le programme de vaccination contre le zona lancé par le gouvernement britannique en 2013. Ce programme permettait de différencier les personnes éligibles au vaccin de celles qui ne l’étaient pas en fonction de leur année de naissance.

Ainsi, les personnes nées à partir du 2 septembre 1933 étaient éligibles au vaccin Zostavax. En revanche, celles nées avant ne l’étaient pas.

Le vaccin contre le zona réduirait les risques de démence selon l’étude

Crédit photo : lucigerma/ iStock

En faisant cette distinction, les chercheurs ont pu comparer les deux groupes : ceux nés avant la date et non éligibles au vaccin et ceux nés à partir de cette date et éligibles. En tout, les chercheurs ont passé au crible les dossiers de 300 000 personnes au Pays de Galles durant neuf ans.

Le résultat est prometteur. Ils ont remarqué que les personnes ayant reçu le vaccin Zostavax avaient moins de risques de développer un trouble cognitif léger, soit un signe précurseur de la démence. Tandis que celles qui avaient déjà été diagnostiquées de démence présentaient un risque plus faible de décéder de cette maladie, détaille encore l’Université de Cardiff.

« Nos résultats suggèrent que le vaccin contre le zona pourrait potentiellement prévenir un déclin précoce de la mémoire et ralentir la progression de la maladie », a déclaré Haroon Ahmed, médecin et maître de conférences en épidémiologie à l'Université de Cardiff. La préservation de la mémoire est aussi au cœur du cas de cette centenaire à la mémoire préservée malgré des lésions d’Alzheimer.

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Empêcher la réactivation du virus ou stimuler le système immunitaire ?

Par ailleurs, l’étude indique que cette vaccination réduit le nombre de nouveaux cas de troubles cognitifs légers et de mortalité liée à la démence chez les personnes déjà atteintes. L’effet serait plus marqué chez les femmes que chez les hommes.

Néanmoins, les chercheurs ne savent pas exactement comment opère cette protection du système immunitaire avec le vaccin. Comme le rappelle le site officiel Vaccination Info Service, le virus responsable de la varicelle et du zona peut rester « en sommeil ». Il peut se « réveiller » sous la forme d’un zona. Avec l’âge, le zona est plus sévère car le système immunitaire est plus fragile, voilà pourquoi la vaccination est recommandée en France aux 65 ans et plus.

Avec ces informations en tête, les chercheurs gallois pensent que le vaccin pourrait empêcher la réactivation des virus varicelle-zona et l'herpès simplex dont les protéines peuvent être associées à la démence. Ou alors que le vaccin stimule en fait le système immunitaire des personnes d’un certain âge, ajoute l’Université de Cardiff.

Enfin, notons que cette observation a été faite avec le vaccin dispensé au Royaume-Uni, le Zostavax. Il n’y a aucun résultat similaire en France où l’on utilise le vaccin Shingrix. D'autres recherches sur le sujet, notamment des essais cliniques (il s’agissait ici d’une étude observationnelle), doivent avoir lieu pour confirmer ces observations et tenter de comprendre comment ce vaccin fonctionne exactement sur la santé cérébrale.