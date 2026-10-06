Étoiles filantes des Draconides : le pic arrive dans la nuit du 8 au 9 octobre, et la Lune ne viendra pas gâcher le spectacle

Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 octobre, la pluie d'étoiles filantes des Draconides va illuminer le ciel. Un évènement à ne pas manquer.

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Des étoiles filantes

Les pluies d'étoiles filantes n'ont pas lieu uniquement en été. Si vous aimez passer des heures à regarder le ciel dans le but de voir une traînée lumineuse, c’est le moment. La pluie d'étoiles filantes des Draconides va illuminer le ciel dans quelques jours. 

Cet essaim d'étoiles filantes est issu de la comète 21P/Giacobini-Zinner. Les fragments de cette comète pénètrent dans l’atmosphère à 20 km/s, ce qui est relativement lent et ce qui est une chance pour nous, puisque les traînées lumineuses seront lentes et très visibles dans le ciel. 

5 étoiles filantes par heure 

Cette année, vous aurez la chance de voir environ cinq météores par heure, selon le site spécialisé Starwalk. S'il est déjà possible d'apercevoir quelques étoiles filantes actuellement, il est conseillé de regarder le ciel dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 octobre, à partir de 20h, lors du pic de l'évènement. 

Les conditions d’observation seront favorables cette année puisque les étoiles ne seront pas cachées par la luminosité de la Lune. En effet, celle-ci sera quasiment invisible cette nuit là. 

10 000 météores par heure ?

Cependant, cette pluie d'étoiles filantes est assez imprévisible et a déjà fait des coups d'éclat par le passé. En 1993, le phénomène était particulièrement actif et les amateurs d'astronomie ont eu la chance de voir plus de 10 000 étoiles filantes par heure.

Comme ce phénomène est imprévisible, vous pourrez avoir une belle surprise cette semaine. Bien que cette pluie d'étoiles filantes soit moins célèbre que celle des Perséides en août, elle est un rendez-vous incontournable si vous aimez regarder le ciel.

La suite après cette vidéo

Comment voir les étoiles filantes ?

Pour admirer pleinement le phénomène, il est conseillé de choisir un endroit sombre et loin de la pollution lumineuse. Les étoiles filantes seront visibles à l’oeil nu et vous n’aurez besoin ni de jumelles, ni de télescope.

N'oubliez pas de prendre des vêtements chauds et des couvertures, et faites un voeu ! 

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étoile Etoiles filantes

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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