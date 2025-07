La pluie d'étoiles filantes des Perséides a commencé, voici comment profiter du spectacle

Depuis quelques jours, il est possible de voir des étoiles filantes dans le ciel. Voici comment en profiter pour faire le plus de vœux possible.

En été, la saison est idéale pour observer les étoiles. Le soir, vous pouvez admirer la Voie lactée, mais aussi les étoiles filantes, si vous avez la chance d'en apercevoir. En ce moment, la pluie d’étoiles filantes des Perséides illumine ainsi le ciel. Un spectacle céleste à ne pas manquer qui se produit lorsque les poussières issues de la comète Swift Tuttle entrent en contact avec l’atmosphère terrestre et se désagrègent, formant des boules de feu au firmament.

Crédit photo : iStock

Cette année, le pic d’intensité des Perséides est prévu entre le 10 et le 14 août, mais il est déjà possible de voir de nombreuses étoiles filantes dès maintenant.

Les étoiles masquées par la Lune

Généralement, il est conseillé d’attendre le pic d’intensité des pluies d'étoiles filantes pour lever la tête vers le ciel. Mais cette année, le spectacle risque d’être compromis par la pleine Lune, qui aura lieu le 9 août, soit quelques jours avant la date recommandée. Ainsi, l’astre pourrait être très lumineux dans le ciel et masquer les étoiles.

"Cela signifie que la Lune sera haute dans le ciel en fin de nuit. Or, c’est précisément à ce moment que les Perséides sont les plus visibles", a affirmé Karl Antier, président de la Commission des météorites, météores et impactismes à la Société astronomique de France, à Actu.

Crédit photo : iStock

Cette année, pour faire en sorte que le spectacle ne soit pas gâché par la Lune, il est donc conseillé de regarder les étoiles filantes dès maintenant.

En ce moment, vous pourrez voir jusqu’à dix météores par heure et ce chiffre va encore augmenter dans les jours à venir. Pour profiter au mieux de votre soirée, éloignez-vous de la pollution lumineuse et cachez la Lune derrière un arbre ou un bâtiment pour vous plonger dans le noir. Soyez patient et laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité. Enfin, blottissez-vous dans un plaid et n’oubliez pas de faire un vœu !