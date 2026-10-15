Une pleine lune orange et plus grosse que d'habitude va illuminer le ciel le 26 octobre, voici à quelle heure la voir

Avis aux amateurs d’astronomie ! La pleine lune du Chasseur va apparaître dans le ciel le 26 octobre prochain. Elle aura une belle teinte cuivrée et paraîtra bien plus grande que d’habitude.

Si vous aimez l’astronomie, que vous êtes fasciné par les planètes et le système solaire et que vous adorez regarder la Lune et les étoiles, voici un événement astronomique à ne pas manquer. Le lundi 26 octobre prochain, la pleine lune du Chasseur va illuminer le ciel.

À cette occasion, la Lune va prendre une teinte orange spectaculaire et semblera bien plus grosse que d’habitude.

Des teintes orangées

En effet, lorsque la Lune sera encore basse dans le ciel, elle prendra de belles teintes dorées et orangées. Elle formera alors un disque semblable au soleil couchant.

Si elle prend cette couleur, c’est parce qu’elle est très près de l’horizon. Sa lumière est filtrée quand elle traverse l’atmosphère terrestre, qui est plus épaisse à l’horizon que dans le ciel, ce qui renforce l’orangé et le cuivré. Ce phénomène est magnifique et souvent photographié aux quatre coins du monde.

Une Lune plus grosse qu’à l’ordinaire

En plus de cela, la Lune pourrait paraître plus grosse à l’oeil nu, comme l’indique le site spécialisé StarWalk. Ce phénomène est dû à notre perception visuelle. Avec les bâtiments et les arbres à côté de la Lune, on a l’impression que celle-ci est plus grosse qu’à l’ordinaire.

Si la pleine lune du Chasseur porte ce nom, c’est en référence aux traditions amérindiennes, qui donnaient des noms aux pleines lunes selon la saison. L’automne renvoie à la période où les champs étaient rasés après les récoltes. Ils permettaient alors aux chasseurs de repérer plus facilement le gibier, notamment à la lumière de la Lune.

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Des conseils pour admirer le spectacle

Le 26 octobre, la pleine lune sera visible dès 17h30. Pour la voir, regardez direction le nord-est. Comme la couleur orangée de la Lune sera plus visible quand elle sera à l’horizon, choisissez un point dégagé pour ne pas qu’elle soit cachée par les arbres ou les bâtiments.

La Lune sera visible à l’oeil nu et vous n’aurez pas besoin d’appareil spécifique pour la regarder. Si vous souhaitez observer ses cratères en détail, munissez-vous simplement d’une paire de jumelles. Un phénomène annuel à ne pas manquer.