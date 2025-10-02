Ne manquez pas la Super Lune du chasseur dans la nuit du 7 octobre, un spectacle exceptionnel

Les soirs des 6 et 7 octobre, il faudra lever les yeux vers le ciel puisqu’on pourra admirer la Super Lune du chasseur, phénomène astronomique pendant lequel la Lune est plus grande et plus brillante que d’habitude.

Avis aux passionnés d’astronomie ! Une Super Lune va illuminer le ciel dans quelques jours. Il s’agit de la lune du chasseur, un phénomène qui se produit lorsque le satellite est au plus proche de la Terre. Cet événement aura lieu les soirs des 6 et 7 octobre, mais l’apogée de la Lune aura lieu le mardi 7 octobre à 5h47.

Crédit photo : iStock

Cette Super Lune sera visible partout en France. Elle sera 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu’une pleine lune classique. Ce phénomène reste rare puisqu’il n’a lieu que quelques fois par an. Pour qu’il se produise, deux conditions doivent être réunies : la Lune doit être pleine et entièrement éclairée par le Soleil, et elle doit être au périgée de son orbite elliptique (au plus proche de la Terre) selon Nord Littoral. Lors de ce double alignement, le spectacle est grandiose.

Bien observer la Super Lune

Pour observer la Super Lune dans les meilleures conditions, il est recommandé de s’éloigner de toute pollution lumineuse en choisissant un endroit sombre loin des éclairages. Pour observer les cratères de plus près, vous pouvez utiliser une paire de jumelles, un télescope ou un appareil photo afin de capturer des images spectaculaires de la pleine lune du chasseur.

Crédit photo : iStock

La Super Lune du chasseur est la première de l’année et le début d’une succession d’événements astronomiques. Le 5 novembre, on retrouvera la lune du Castor ainsi que la lune Froide le 5 décembre. Des phénomènes à ne pas manquer !