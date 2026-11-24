Retrouvé sur la Lune en 2010, près de 40 ans après la fin de sa mission, le robot soviétique Lunokhod 1 possédait un réflecteur toujours utilisable.

Le 17 novembre 1970, un robot soviétique a été déposé sur la Lune. Baptisé Lunokhod 1, il a été créé pour préparer et assister l’alunissage des astronautes. Il s’agit du tout premier rover lunaire de l’histoire, déposé par la sonde soviétique Luna 17. Les missions lunaires de cette époque ont aussi laissé un héritage sur Terre, avec les arbres issus de graines emportées autour de la Lune en 1971.

Ce robot était capable de prendre des photos et de sonder le sol de la Lune. Il était également équipé d’un réflecteur, un système permettant de renvoyer un signal lumineux. S’il capte de la lumière depuis la Terre, le robot est donc capable de la renvoyer pour indiquer sa position.

Il disparaît sur la Lune pendant 40 ans

Pendant onze mois, le robot a parcouru plus de 10 kilomètres sur la Lune. Il a capturé des dizaines de milliers d’images et a sondé le sol à 500 endroits différents. Cependant, à l’automne 1971, le robot a disparu des radars. Il n’a plus émis de signal et sa position s’est brouillée.

Pendant 40 ans, le robot est resté perdu sur la Lune. Mais contre toute attente, il a été retrouvé en mars 2010, tout comme ce cube mystérieux repéré sur la face cachée de la Lune. Le Lunokhod 1 a été localisé par une caméra du Lunar Reconnaissance Orbiter qui a photographié le robot sur la Lune.

Un signal lumineux très puissant

Pour savoir si son réflecteur fonctionnait encore, le 22 avril 2010, une équipe de scientifiques a envoyé un faisceau laser vers le robot. Ce réflecteur était toujours utilisable puisqu’il a renvoyé la lumière vers la Terre. Son signal était particulièrement fort, ce qui a étonné les scientifiques après tout ce temps passé dans l’espace.

Après cette exposition au vide, au froid et aux micro-météorites, le réflecteur a renvoyé près de 2 000 photons détectés par l’équipe dès son premier essai. À titre de comparaison, le meilleur retour obtenu jusque-là par cette équipe avec le réflecteur de Lunokhod 2 était de 750 photons.

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Un réflecteur toujours en état de marche

Après près de 40 ans sur la Lune, son réflecteur renvoyait un signal plus puissant que celui de Lunokhod 2. Selon Science & Vie, son optique paraissait presque neuve et restait utilisable en plein jour lunaire, contrairement au réflecteur de son successeur, le Lunokhod 2, dont les retours étaient plus faibles et indétectables sous le Soleil.

Ce phénomène continue d’intriguer les scientifiques, qui ne comprennent pas comment ce robot a pu envoyer un signal aussi puissant après tant d’années passées dans l’espace. La compréhension de ce mystère pourrait aider les chercheurs à choisir les instruments les plus adaptés pour les prochaines missions sur la Lune.