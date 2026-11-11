Un ancien habitant leur parle d'un secret sous leur maison : ce couple loue une pelleteuse, creuse l'allée et tombe sur un bunker nazi

Sur l’île de Guernesey, un couple a découvert un bunker nazi sous sa maison. Il souhaite le transformer en salle de jeux et de sport.

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Le bunker sous la maison

Quand on fait des travaux dans sa maison, on peut faire de grandes découvertes. Certaines personnes ont par exemple trouvé un trésor, comme ce couple qui a découvert plus de 260 pièces d’or sous le sol de sa cuisine.

De leur côté, Shaun et Carrie Tullier ont fait une découverte encore plus impressionnante. Tout a commencé lorsqu’ils ont acheté leur maison à Torteval, sur l’île de Guernesey, il y a quatre ans.

Un bâtiment secret sous leur maison

Après avoir acheté leur maison, Carrie et Shaun ont appris d’un ancien habitant qu’un bâtiment datant de la Seconde Guerre mondiale se trouvait sous leur demeure, possiblement un bunker.

Shaun devant la porte du bunkerCrédit photo : Shaun Tullier

Selon la BBC, Shaun a creusé un trou dans l’allée et a découvert un bunker nazi, datant de l’époque où les forces d’Hitler occupaient les îles anglo-normandes de 1940 à 1945. En effet, la maison du couple a été construite sur un ancien site de position d’artillerie allemande.

Un bunker intact

La surprise du couple a été totale.

“De l’extérieur, on voyait bien qu’elle était posée sur quelque chose. On était en train de rénover la maison, alors j’ai loué une pelleteuse et, avec l’aide d’un copain, on a commencé à creuser l’allée pour voir ce qu’il y avait. On a creusé un moment et puis finalement, le sol a cédé et cette porte est apparue”, a expliqué Shaun.

Le bunkerCrédit photo : Shaun Tullier

Le bunker est composé de deux pièces principales mesurant 15,8 m2 et 31,5 m2, et d’une trappe d’évacuation. Le sol est carrelé et des inscriptions allemandes étaient visibles sur les murs, comme “Achtung feind hort mit”, ce qui signifie : “Attention, l’ennemi vous écoute”.

Shaun et Carrie ont également trouvé des dizaines de boîtes de conserve et d’autres débris dans le bunker, bien plus petit qe ce bunker de luxe qui peut loger 75 personnes pendant cinq ans en cas d'apocalypse.

La suite après cette vidéo

Le bunker transformé en salle de jeux

La structure du bunker était solide mais l’eau s’est accumulée à l’intérieur au fil du temps. Pour le rendre à nouveau habitable, Shaun et Carrie ont dû pomper toute l’eau. Désormais, ils aimeraient aménager le bunker pour le transformer en salle de jeux avec une table de billard, et en salle de sport, tout en gardant certains éléments d’origine.

“Je sais que ce fut une période difficile pour Guernesey, mais je trouve cette histoire fascinante et je pense que nous devons la préserver pour nous souvenir de ce qui s’est passé”, a conclu Shaun.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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