Ce bunker de luxe peut loger 75 personnes pendant cinq ans en cas d'apocalypse

Au Kansas, un ancien silo de missiles a été transformé en bunker de luxe. Le condo, d’une valeur de 3 millions de dollars, peut abriter 75 personnes pendant cinq ans en cas d’apocalypse.

Si la fin du monde devait arriver prochainement, certaines personnes seraient déjà préparées pour survivre à l’apocalypse. C’est le cas au Kansas, où un ancien silo de missiles a été transformé en bunker de luxe par le projet Survival Condo.

Les développeurs de ce projet se préparent à la fin du monde en achetant des abris pour survivre en cas de catastrophe naturelle ou de menace nucléaire.

Crédit photo : Luxury Survival Condo

Pour cela, ils ont rénové l’ancien silo de missiles dont les murs font plus de 2,5 mètres d’épaisseur, lui permettant de résister à un impact nucléaire direct. D’une valeur de 3 millions de dollars, ce condo est bien plus qu’un simple bunker, puisqu’il a été conçu pour loger 75 personnes pendant cinq ans.

Un bunker de luxe pour l’apocalypse

Le bunker a été créé par Larry Hall, ingénieur et développeur. Le condo possède 15 étages, trois alimentations électriques, trois sources d’eau séparées et un système de filtration de l’eau. Il est parfaitement équipé puisqu’il contient une piscine, une salle de sport, un mur d’escalade, une salle de cinéma et un parc pour chiens.

Crédit photo : Luxury Survival Condo

Pour que les habitants aient l’impression de vivre normalement en pleine apocalypse, quelques détails ont été ajoutés. Des fenêtres numériques ont notamment été installées pour apaiser les personnes souffrant de claustrophobie, et des écrans peuvent être utilisés par les habitants qui souhaitent afficher leurs paysages préférés.

« Vous devez rendre la vie aussi normale que possible parce qu’inconsciemment, votre cerveau garde une trace des activités anormales », a déclaré Larry Hall.

Cet endroit était encore inhabité jusqu’à la pandémie de Covid-19. En 2020, plusieurs familles se sont réfugiées à l’intérieur du bunker pendant quelques semaines. Ce premier test, qui s’est avéré concluant, a présenté les avantages et les manquements du lieu, ce qui a permis aux développeurs d’améliorer l’endroit. Un lieu parfait pour avoir un semblant de vie normale pendant l'apocalypse (qu'on préférerait cependant éviter).