Ils tombent sur le trésor d'une famille de marchands sous le sol de leur cuisine : c'est la pièce la plus récente, vieille de 292 ans, qui leur a permis de tout garder

En Angleterre, un couple a découvert plus de 260 pièces d’or sous le sol de sa cuisine, vendues aux enchères pour plus de 750 000 livres sterling.

Quand on fait des travaux dans sa maison, on peut faire de très belles découvertes, voire tomber sur des trésors. C’est par exemple le cas de ces ouvriers qui ont trouvé des pièces, des pépites et des lingots d’or d’une valeur de 9 millions d’euros alors qu’ils rénovaient un bâtiment.

Des particuliers peuvent aussi trouver des trésors par hasard en faisant des travaux dans leur maison, comme ce Breton qui a trouvé une poterie remplie de 300 pièces d’argent sur son terrain. Au Vietnam, des travaux ont aussi révélé des jarres vieilles de 700 ans lors du creusement des fondations d’une maison.

Plus de 260 pièces d’or sous le plancher de la cuisine

Mais il n’est pas le seul. Un couple originaire d’Ellerby, en Angleterre, a fait une découverte similaire en rénovant sa cuisine. Les habitants faisaient des travaux dans leur maison quand ils ont découvert des pièces d’or cachées sous le plancher de leur cuisine.

Le trésor était composé d’une collection de plus de 260 pièces de monnaie, datant de 1610 à 1727. Selon les experts, le butin appartenait à Joseph et Sarah Fernley-Maisters, l’une des familles de marchands les plus influentes de Hull de la fin du XVIe au XVIIIe siècle. Cette famille faisait le commerce du minerai de fer, du bois et du charbon, et plusieurs générations ont siégé au Parlement au début du XVIIIe siècle.

À qui revient le trésor ?

Quand on découvre un tel trésor dans sa maison, une question se pose : à qui revient-il ? En Angleterre, les pièces de monnaie peuvent être déclarées trésor et revenir à la Couronne si elles ont au moins 300 ans.

Crédit photo : Spink & Son Ltd

Cependant, la pièce la plus récente trouvée dans ce butin n’avait que 292 ans. Ainsi, la collection n’a pas pu être considérée comme trésor et le couple a été déclaré propriétaire officiel des pièces de monnaie.

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Les pièces vendues pour 900 000 euros

Les habitants ont donc décidé de vendre le trésor aux enchères via la société Spink & Son Ltd. Au départ, le butin était estimé à 250 000 livres sterling, soit 300 000 euros. Les propriétaires ont reçu des offres venues d’acheteurs du monde entier. Finalement, les pièces ont été vendues pour plus de 750 000 livres sterling, soit 900 000 euros. Une seule pièce a même été adjugée à 74 000 euros.

“Quand nous avons établi cette estimation, nous avons négligé de prendre en compte la passion authentique et sincère que les gens avaient pour l’histoire qui se cachait derrière. Je suis commissaire-priseur depuis quatre ou cinq ans maintenant, et c’est le plus grand événement auquel j’ai assisté. Il est si rare d’avoir l’occasion d’étudier un tel trésor de pièces de monnaie figées dans le temps depuis le début du XVIIIe siècle. C’est un trésor rare et vraiment exceptionnel”, a déclaré Gregory Edmund, commissaire-priseur, à ITV News.

Le montant final de la vente est d'autant plus remarquable que les pièces étaient en mauvais état après avoir circulé pendant de nombreuses décennies. Une bonne nouvelle pour le couple qui va pouvoir utiliser cette somme pour achever les travaux dans sa maison et se faire plaisir.