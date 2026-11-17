Au Sahel, un ingénieur a créé un climatiseur naturel, fabriqué en terre cuite, pour refroidir la température d’une pièce de plus de 20 degrés.

Alors qu’il a fait très chaud en France et partout dans le monde cet été, tous les moyens sont bons pour réduire la chaleur dans une pièce. Si de nombreux Français se sont rués sur les climatiseurs et les ventilateurs, il existe d’autres solutions plus naturelles pour rendre une pièce plus fraîche. Dans le même esprit, une Britannique a testé une méthode pour garder sa maison fraîche pendant la canicule.

En effet, un ingénieur camerounais qui étudiait à l'École polytechnique de Maroua a eu une brillante idée lors d’un projet de fin d’études.

Un climatiseur naturel

Il a créé un climatiseur solaire en terre cuite, capable de baisser la température d’une pièce de plus de 20 degrés. Aucun raccordement au réseau électrique n’est nécessaire. Comme l'explique Science et Vie, ce système fonctionne simplement avec de l’argile poreuse, de l’eau et un panneau photovoltaïque qui permet d’alimenter la machine.

Au centre de cet appareil, on trouve un réservoir en argile qui stocke de l’eau. Une pompe, alimentée par le panneau solaire, fait ensuite monter cette eau vers des tubes, et un ventilateur pousse l’air ambiant à travers les surfaces mouillées.

Faire baisser la température de 20 degrés

Ainsi, l’évaporation absorbe la chaleur ambiante et contribue à faire descendre la température de la pièce. Ce système fonctionne grâce au principe du refroidissement évaporatif. Le liquide s’évapore de la terre cuite et, selon le concepteur, peut rafraîchir une pièce jusqu’à 25 degrés lorsqu’il fait 48 degrés à l’extérieur.

Le concepteur de l’appareil estime le coût de la fabrication de ce climatiseur solaire à 90 000 francs CFA, soit 137 euros.

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Un climatiseur efficace

En plus de cela, l’appareil est équipé d’un port USB et d’un éclairage. À terme, il pourrait être utilisé par les habitants et les centres de santé du Sahel pour rafraîchir naturellement leurs logements et bâtiments. À noter que le climatiseur peut être utilisé uniquement en milieu sec car il perd de son efficacité en cas d’humidité.

Ce projet d’études a obtenu la note de 18,5 sur 20. Par la suite, d’autres essais devraient être effectués avant de mettre définitivement le climatiseur sur le marché.