Cette méthode méconnue permet de garder sa maison fraîche pendant la canicule

Une Britannique a testé une méthode pour le moins étrange pour garder sa maison au frais en période de canicule, et il semblerait que celle-ci fonctionne.

Alors que l’Europe suffoque sous la canicule, il est parfois difficile de maintenir son logement au frais face aux fortes chaleurs.

Si cette habitante de Meurthe-et-Moselleutilise une astuce écolo pour rafraîchir sa maison, d’autres préfèrent miser sur une méthode ultra simple et accessible pour faire baisser la température à l’intérieur.

De son côté, Emma Kent, une ingénieure civile originaire du Kent, en Angleterre, a opté pour une technique surprenante. Rapide et bon marché, celle-ci serait réellement efficace pour limiter la chaleur chez elle pendant plusieurs semaines, rapporte The Mirror.

Crédit Photo : Emma Kent

Elle utilise cette technique insolite pour rafraîchir sa maison

Comme elle le précise, son astuce consiste à recouvrir les fenêtres avec du… yaourt grec ! Oui, vous avez bien lu.

« Le yaourt ne rafraîchit pas réellement la maison à proprement parler », détaille la Britannique.

Avant d’ajouter :

« Mais lorsqu’il est appliqué sur la face extérieure des fenêtres, il empêche les rayons du soleil de pénétrer et évite ainsi que la maison ne chauffe ».

Crédit Photo : Emma Kent

Elle assure avoir constaté les résultats dès le lendemain, après avoir laissé son logement refroidir pendant la nuit. Selon Emma, âgée de 42 ans, le yaourt a immédiatement contribué à limiter les apports de chaleur.

La quadragénaire explique que cette méthode a permis de faire baisser la température de 1,5 °C dans la pièce située au dernier étage, là ou elle avait appliqué le produit laitier.

Mais ce n’est pas tout. Elle a également constaté une diminution de l’éblouissement et de l’inconfort causés par les rayons du soleil.

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Comment l’appliquer ?

Si vous souhaitez adopter cette astuce, Emma Kent recommande d’appliquer le yaourt grec une seule fois sur les fenêtres et de le laisser sécher jusqu’à ce qu’il forme une couche dure, qui peut rester en place plusieurs semaines avant d’être nettoyée.

Selon elle, l’opération ne prendrait que cinq minutes et coûterait environ trois euros pour un pot de 500 grammes.

Crédit Photo : Emma Kent

L’ingénieure a découvert cette méthode sur Heatwave Toolkit, un site britannique qui regroupe les solutions simples et peu coûteuses pour garder les logements au frais pendant les épisodes de fortes chaleurs.

Elle raconte :

« Ça a senti pendant environ deux minutes, puis le yaourt a séché pour former une pâte opaque et dure, sans aucune odeur. Il n’y avait ni mouches ni aucun des problèmes auxquels on pourrait s’attendre (…) Le laveur de vitres est passé peu de temps après ma première application et le yaourt s’est nettoyé très facilement. J’ai donc décidé d’en remettre ».

Elle rappelle toutefois qu’il s’agit d’une solution bon marché et rapide, mais que des volets, stores et toiles d’ombrage seraient plus efficaces.