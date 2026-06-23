Canicule : +612,2% de ventes, les ventilateurs et climatiseurs en rupture de stock dans les magasins en France

Face à la canicule, les Français se ruent dans les magasins pour trouver des appareils pour se rafraîchir. Résultat, on observe une rupture de stock de ventilateurs, climatiseurs et blanc de Meudon dans de nombreux magasins de France.

Il fait très chaud et les Français cherchent à se rafraîchir, que ce soit au travail ou quand ils rentrent chez eux. Pour rafraîchir son logement, on peut essayer des méthodes naturelles en fermant ses volets à cette heure précise de la journée, ou en investissant dans des appareils dédiés.

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Il est par exemple possible d’installer un ventilateur de plafond chez soi pour brasser l’air, un ventilateur sur pied ou un climatiseur. Le blanc de Meudon est également une bonne solution pour rafraîchir son logement. Il s’agit d’une poudre blanche à appliquer sur ses fenêtres pour réfléchir les rayons du soleil et empêcher la chaleur d’entrer.

Des ruptures de stock

Ces appareils sont devenus indispensables en pleine canicule, à tel point qu’ils sont en rupture de stock dans de nombreux magasins de France. En effet, les enseignes qui vendent des ventilateurs et des climatiseurs ont été dévalisés, que ce soit dans les magasins physiques ou sur internet. Chez le spécialiste ManoMano, les commandes ont été multipliées par trois ce week-end par rapport à l’année précédente.

“Je cherche un climatiseur pour ma fille dans sa chambre d’étudiante. Elle cuit mais là, il n’y a plus rien”, “C’est le troisième magasin que je fais ce matin. Je suis sortie à 9h30 de chez moi pour chercher un climatiseur mais il n’y a rien, le néant”, “On a fait tous les magasins de la galerie. Il n’y a rien du tout”, ont commenté des clients interrogés par TF1 Info.

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Le blanc de Meudon recherché

Selon les données de NielsenIQ, sur la semaine du 8 au 14 juin, les ventes de ventilateurs ont bondi de +253,9% et celles des climatiseurs de +612,2%. Cela correspond à près de 235 901 ventilateurs et 26 401 climatiseurs vendus en une semaine, que ce soit en ligne, dans les grandes surfaces alimentaires ou spécialisées.

La situation est la même pour le blanc de Meudon qui est également en rupture de stock dans plusieurs régions de France. Les magasins de bricolage sont dévalisés comme Leroy Merlin, Castorama et Bricorama, où plusieurs références sont absentes des rayons.

Sur Amazon, certains vendeurs affichent leurs produits indisponibles ou proposent des délais de livraison de plusieurs semaines, repoussés aux 10 et 11 juillet. Si vous voulez investir dans l’une de ces solutions pour avoir moins chaud, vous devrez donc prendre votre mal en patience.