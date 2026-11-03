L'Europe photographie le Maroc depuis l'espace en plein hiver et y voit apparaître une gigantesque tache rouge : voici son origine

L’Agence spatiale européenne a publié une série de clichés, parmi lesquels une photo du Maroc recouvert d’une gigantesque tache rouge. Voici son origine.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
La tache rouge sur le Maroc

Le 20 février 2026, l’Agence spatiale européenne a dévoilé un cliché dans sa série baptisée « Earth from Space ». Comme son nom l’indique, cette série dévoile des photos de la Terre prises par un satellite depuis l’espace. Tout comme lorsque la NASA a envoyé 116 images pour présenter l'humanité aux extraterrestres, ces clichés montrent la Terre vue depuis l'espace.

Parmi les images dévoilées par l’Agence spatiale, l’une d’elles a retenu l’attention. Il s’agit d’un cliché du sud du Maroc sur lequel on remarque une longue traînée rouge.

Une grande tache rouge

Ce cliché date de janvier 2026. La couleur rouge vif est située sur la région d’Ouarzazate, aux portes du désert du Sahara. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette couleur rouge n’est pas le signe d’une catastrophe écologique, bien au contraire.

Le satellite a pris des photos infrarouges. Ainsi, sur les photos, le rouge correspond à la végétation qui se trouve dans cette partie du pays. Les plantes réfléchissent fortement le proche infrarouge et absorbent le rouge ; ce proche infrarouge est représenté en rouge sur l’image en fausses couleurs.

La végétation suit le cours d’eau

Cette image a été prise en pleine saison humide. En hiver et au printemps, les pluies sont importantes dans cette région, ce qui crée de gros volumes d’eau dans les rivières, puis le lit s’assèche en été. La végétation suit donc le parcours de l’eau, ce qui forme cette bande que l’on voit sur l’image.

Cette tache rouge suit le long des cours d’eau de l’Anti-Atlas, une zone confrontée à l’extrême aridité du Sahara.

La suite après cette vidéo

Une vue du sud du Maroc

Juste au nord de cette étendue d’eau et de végétation se trouve Ouarzazate, une ville mondialement célèbre pour ses paysages désertiques qui ont servi de décors à de nombreux films et séries comme Gladiator, la Momie et Game of Thrones.

Sur l’image, on peut également voir le réservoir El Mansour Eddahbi, en noir sur la photographie. Sa profondeur moyenne atteint les 30 mètres. Une image saisissante qui prouve que l’on peut voir beaucoup de choses depuis l’espace.

Suivez-nous sur Google
Espace Maroc

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

À lire aussi
Vue spatiale réaliste de la Terre montrant un anneau scintillant composé de minuscules aiguilles de cuivre

En 1963, l’armée américaine disperse 480 millions d’aiguilles de cuivre en orbite pour créer un anneau autour de la Terre : 63 ans plus tard, plus de 20 amas tournent encore au-dessus de nos têtes

 Les yardangs du mont Sharp photographiés par le rover Curiosity le 11 août 2026

Le rover Curiosity photographie l'aube sur Mars : à l'horizon, 16 km de falaises dont la NASA ne connaît toujours pas l'origine

 Les Draconides seront visibles du 6 au 10 octobre, avec un maximum dans la nuit du 8 au 9 octobre

Cette pluie d'étoiles filantes vient d'une comète découverte à Nice en 1900 : elle se voit dès jeudi soir, sans veiller tard

 Un astéroïde près de la Terre

Une «quasi-Lune» qui gravite autour de la Terre depuis 60 ans a été découverte par les scientifiques

 La Lune et la Terre

Mission Artemis 2 : la photo incroyable de la face cachée de la Lune, immortalisée pour la 1ère fois par les astronautes

 Les astronautes dans l'ISS

L’astronaute Sophie Adenot est arrivée à bord de l’ISS, une première pour une Française depuis 25 ans