L'Europe photographie le Maroc depuis l'espace en plein hiver et y voit apparaître une gigantesque tache rouge : voici son origine

L’Agence spatiale européenne a publié une série de clichés, parmi lesquels une photo du Maroc recouvert d’une gigantesque tache rouge. Voici son origine.

Le 20 février 2026, l’Agence spatiale européenne a dévoilé un cliché dans sa série baptisée « Earth from Space ». Comme son nom l’indique, cette série dévoile des photos de la Terre prises par un satellite depuis l’espace. Tout comme lorsque la NASA a envoyé 116 images pour présenter l'humanité aux extraterrestres, ces clichés montrent la Terre vue depuis l'espace.

Parmi les images dévoilées par l’Agence spatiale, l’une d’elles a retenu l’attention. Il s’agit d’un cliché du sud du Maroc sur lequel on remarque une longue traînée rouge.

Une grande tache rouge

Ce cliché date de janvier 2026. La couleur rouge vif est située sur la région d’Ouarzazate, aux portes du désert du Sahara. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette couleur rouge n’est pas le signe d’une catastrophe écologique, bien au contraire.

Le satellite a pris des photos infrarouges. Ainsi, sur les photos, le rouge correspond à la végétation qui se trouve dans cette partie du pays. Les plantes réfléchissent fortement le proche infrarouge et absorbent le rouge ; ce proche infrarouge est représenté en rouge sur l’image en fausses couleurs.

La végétation suit le cours d’eau

Cette image a été prise en pleine saison humide. En hiver et au printemps, les pluies sont importantes dans cette région, ce qui crée de gros volumes d’eau dans les rivières, puis le lit s’assèche en été. La végétation suit donc le parcours de l’eau, ce qui forme cette bande que l’on voit sur l’image.

Cette tache rouge suit le long des cours d’eau de l’Anti-Atlas, une zone confrontée à l’extrême aridité du Sahara.

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Une vue du sud du Maroc

Juste au nord de cette étendue d’eau et de végétation se trouve Ouarzazate, une ville mondialement célèbre pour ses paysages désertiques qui ont servi de décors à de nombreux films et séries comme Gladiator, la Momie et Game of Thrones.

Sur l’image, on peut également voir le réservoir El Mansour Eddahbi, en noir sur la photographie. Sa profondeur moyenne atteint les 30 mètres. Une image saisissante qui prouve que l’on peut voir beaucoup de choses depuis l’espace.