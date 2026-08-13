Les plus belles photos de l'éclipse solaire publiées sur les réseaux sociaux

Une éclipse solaire partielle était visible en France ce mercredi 12 août. Un phénomène incroyable qui a été immortalisé par de nombreux passionnés.

Ce mercredi 12 août, une éclipse solaire partielle était visible depuis la France entre 19h30 et 21h. Pour l’occasion, des milliers de Français ont levé les yeux vers le ciel afin d’observer ce phénomène très rare.

Pour voir l’éclipse, il fallait impérativement porter des lunettes de protection spéciales et ne pas prendre de photo avec son téléphone, son appareil photo ou sa tablette, à moins d’avoir un filtre adapté.

Si vous avez manqué l’événement, que vous n’avez pas pu prendre de photo ou que vous souhaitez simplement un souvenir du phénomène, voici les plus belles photos de l’éclipse publiées sur les réseaux sociaux.

Les plus belles photos de l’éclipse

Crédit photo : @lecieletlesetoiles / Instagram

Crédit photo : @flavien_pics / Instagram

Crédit photo : Val Thorens / Facebook

Crédit photo : @flow.breizh / Instagram

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Crédit photo : @yannickbillioux / Instagram

Crédit photo : @christophepujol / Instagram

Crédit photo : @florian.riou / Instagram

Crédit photo : @fragmentsmarseillais / Instagram

Crédit photo : @indianaspace_



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Des images magnifiques de ce spectacle inoubliable !