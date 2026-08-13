Les plus belles photos de l'éclipse solaire publiées sur les réseaux sociaux

Une éclipse solaire partielle était visible en France ce mercredi 12 août. Un phénomène incroyable qui a été immortalisé par de nombreux passionnés.

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L'éclipse solaire

Ce mercredi 12 août, une éclipse solaire partielle était visible depuis la France entre 19h30 et 21h. Pour l’occasion, des milliers de Français ont levé les yeux vers le ciel afin d’observer ce phénomène très rare.

Pour voir l’éclipse, il fallait impérativement porter des lunettes de protection spéciales et ne pas prendre de photo avec son téléphone, son appareil photo ou sa tablette, à moins d’avoir un filtre adapté.

Si vous avez manqué l’événement, que vous n’avez pas pu prendre de photo ou que vous souhaitez simplement un souvenir du phénomène, voici les plus belles photos de l’éclipse publiées sur les réseaux sociaux.

Les plus belles photos de l’éclipse

L'éclipse solaireCrédit photo : @lecieletlesetoiles / Instagram

L'éclipse solaireCrédit photo : @flavien_pics / Instagram

Une demande en mariage devant l'éclipseCrédit photo : Val Thorens / Facebook

L'éclipse solaireCrédit photo : @flow.breizh / Instagram

La suite après cette vidéo

L'éclipse solaireCrédit photo : @yannickbillioux / Instagram

L'éclipse solaireCrédit photo : @christophepujol / Instagram

L'éclipse solaireCrédit photo : @florian.riou / Instagram

L'éclipse solaireCrédit photo : @fragmentsmarseillais / Instagram

Un avion passe devant l'éclipseCrédit photo : @indianaspace_

L'éclipse solaireCrédit photo : @mfly_photography / Instagram

Des images magnifiques de ce spectacle inoubliable ! 

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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