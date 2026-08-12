Voici pourquoi il ne faut surtout pas prendre en photo l'éclipse solaire du 12 août avec son smartphone

Pour l’éclipse solaire de ce 12 août ou pour les prochaines fois, il est plus judicieux de ne pas photographier le phénomène avec son smartphone. Des risques réels existent.

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Jeune homme photgraphiant l'éclipse solaire avec son smartphone

Observer l’éclipse solaire de ses propres yeux

Ça y est, c’est le grand jour. Ce 12 août sera marqué par l’éclipse solaire. Elle se caractérisera par le passage de la Lune devant le Soleil entraînant, par cette occasion, un spectacle dans le noir.

Si cette éclipse sera partielle sur une grande partie de la France, elle offrira néanmoins un obscurcissement de 90% à 99,5% selon les régions. Voici d’ailleurs l’heure à laquelle il faudra regarder vers le ciel pour observer l’éclipse. Et surtout, ne pas oublier de mettre ses lunettes spéciales certifiées ISO 12312-2 avec le marquage CE.

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Ne pas photographier l’éclipse solaire avec son smartphone

Jeunesfilles photgraphiant une éclipse solaire partielle au-dessus de la tour EiffelCrédit photo : Sirbouman/ iStock

Parions également que pour l’occasion, de nombreuses personnes choisiront d’immortaliser le moment en photos ou en vidéo avec leur smartphone. Sauf que c’est une mauvaise idée. En effet, nos confrères de Numerama alertent sur ce réflexe.

Il sera tentant de saisir son smartphone pour capturer l’éclipse. Mais comme pour nos yeux, le phénomène pourrait endommager votre appareil. Le média explique que la lumière et la chaleur extrêmes concentrées peuvent sérieusement abîmer le capteur. Pour éviter cela, mieux vaut appliquer un filtre solaire adapté.

Par ailleurs, évitez également les tours de pirouette pensant qu’ils vont épargner votre smartphone. Ainsi, mettre des lunettes spéciales devant le capteur ou bien des lunettes de soleil, du verre fumé et du plastique teinté ne fonctionnera pas. La lumière parviendra toujours à franchir le capteur et abîmer votre appareil. Même chose si vous souhaitez observer le phénomène à travers un appareil photo ou des jumelles. Quant à prendre une photo rapidement, le résultat risque d’être décevant.

Ne prenez donc aucun risque avec votre santé. Cela dit, si vous avez vraiment envie de prendre des photos ou vidéos, Numerama conseille d’opter pour un angle qui ne se trouve pas dans l’axe de l’éclipse. Vous n’aurez d’autre choix que d’observer l’éclipse de vos propres yeux afin d’en profiter pleinement.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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