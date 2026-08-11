Des chercheurs découvrent les restes d'une femme enceinte et de son fœtus vieux de 9 000 ans

En Suède, un chercheur a fait une découverte qui l’a laissé bouche bée : il a mis au jour les restes d’une femme enceinte et de son fœtus, datant de l’Âge de pierre.

Avis aux passionnés d’archéologie : les restes d’une femme enceinte ayant vécu en Suède durant l’Âge de pierre ont été découverts avec ceux de son foetus.

Une trouvaille inattendue, annoncée ce lundi 10 août par l’archéologue suédois Alexander Sjostrand.

Crédit Photo : Alexander Sjostrand

« Une découverte très inhabituelle »

Le squelette préhistorique a été retrouvé dans une grotte située sur un îlot au large de l’île suédoise de Gotland.

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Le moins que l’on puisse dire, c’est que les scientifiques ne s’attendaient pas à mettre la main sur ces vestiges vieux de 9 000 ans.

Alexander Sjostrand, chercheur indépendant qui collabore avec l’université d’Uppsala, estime que cette découverte est « très inhabituelle ». Il effectue des fouilles dans cette grotte depuis 2023.

« Nous avons découvert les restes d'une jeune femme, qui a été d'une certaine manière inhumée, avec un foetus très bien conservé dans son utérus », a déclaré le spécialiste à l'AFP.

Crédit Photo : Alexander Sjostrand

Avant d’ajouter auprès du média suédois Aftonbladet :

« C'est probablement l'un des plus anciens fœtus préservés au monde ».

D’après l’archéologue, « les os des bébé sont très fragiles ». Résultat : il est donc extrêmement rare d’en retrouver qui soient aussi anciens.

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Un squelette datant de 9 000 ans

Selon Alexander Sjostrand, son équipe pense que la mort de la jeune femme enceinte remonte à 7 000 à 10 000 ans.

Toujours selon lui, une datation à 9 000 ans serait toutefois la plus probable en raison du lieu où elle a été retrouvée. Face à cette interrogation, une datation au carbone 14 doit désormais permettre de préciser l’âge du squelette.

Crédit Photo : Alexander Sjostrand

D’après Alexander Sjostrand, la présence des restes d’une femme enceinte de l’Âge de pierre à cet endroit indique qu’une population s’était installée sur cet îlot peu après son apparition dans la mer Baltique. Les humains ne s’y seraient donc pas rendus uniquement pour l’explorer.

Selon nos confrères suédois, la femme serait morte à un âge relativement jeune, entre 14 et 19 ans.