Des chercheurs découvrent les restes d'une femme enceinte et de son fœtus vieux de 9 000 ans

En Suède, un chercheur a fait une découverte qui l’a laissé bouche bée : il a mis au jour les restes d’une femme enceinte et de son fœtus, datant de l’Âge de pierre.

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Un squelette datant de plusieurs milliers d'années

Avis aux passionnés d’archéologie : les restes d’une femme enceinte ayant vécu en Suède durant l’Âge de pierre ont été découverts avec ceux de son foetus.

Une trouvaille inattendue, annoncée ce lundi 10 août par l’archéologue suédois Alexander Sjostrand.

Les jambes sur la table sont principalement celles de fœtus, un bras étant partiellement étendu dans le coin gaucheCrédit Photo : Alexander Sjostrand

« Une découverte très inhabituelle »

Le squelette préhistorique a été retrouvé dans une grotte située sur un îlot au large de l’île suédoise de Gotland.

Formations géologiques de la pierre de Raukar à Gotland, SuèdeCrédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les scientifiques ne s’attendaient pas à mettre la main sur ces vestiges vieux de 9 000 ans.

Alexander Sjostrand, chercheur indépendant qui collabore avec l’université d’Uppsala, estime que cette découverte est « très inhabituelle ». Il effectue des fouilles dans cette grotte depuis 2023.

« Nous avons découvert les restes d'une jeune femme, qui a été d'une certaine manière inhumée, avec un foetus très bien conservé dans son utérus », a déclaré le spécialiste à l'AFP.

Alexander Sjostrand lors des fouillesCrédit Photo : Alexander Sjostrand

Avant d’ajouter auprès du média suédois Aftonbladet :

« C'est probablement l'un des plus anciens fœtus préservés au monde ».

D’après l’archéologue, « les os des bébé sont très fragiles ». Résultat : il est donc extrêmement rare d’en retrouver qui soient aussi anciens.

La suite après cette vidéo

Un squelette datant de 9 000 ans

Selon Alexander Sjostrand, son équipe pense que la mort de la jeune femme enceinte remonte à 7 000 à 10 000 ans.

Toujours selon lui, une datation à 9 000 ans serait toutefois la plus probable en raison du lieu où elle a été retrouvée. Face à cette interrogation, une datation au carbone 14 doit désormais permettre de préciser l’âge du squelette.

Le crâne avant son exhumation, ainsi qu'une côte de la mère.Crédit Photo : Alexander Sjostrand

D’après Alexander Sjostrand, la présence des restes d’une femme enceinte de l’Âge de pierre à cet endroit indique qu’une population s’était installée sur cet îlot peu après son apparition dans la mer Baltique. Les humains ne s’y seraient donc pas rendus uniquement pour l’explorer.

Selon nos confrères suédois, la femme serait morte à un âge relativement jeune, entre 14 et 19 ans.

« Nous ferons des études sur la femme et le fœtus, peut-être dès ce printemps. Il serait passionnant d'en apprendre davantage sur l'état de santé des femmes enceintes de l'Âge de pierre et sur la nutrition reçue par le fœtus », a déclaré le chercheur à l'agence de presse TT.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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